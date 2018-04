Meer balans in je leven

Als je onzeker bent, bijvoorbeeld of je werk of relatie nog bij je past, maar ook als je je persoonlijk wilt ontwikkelen, kan de app SAM je op weg helpen.

Je maakt eerst een soort check-up op het gebied van gezondheid, familie/vrienden, relatie, persoonlijke groei, financiën en carrière. Daarna kies je één of meer thema’s en krijg je tip op maat, korte opdrachten en challenges. Wil je meer, dan kun je via de app in contact komen met een coach of therapeut.

De SAM-app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play.

Lees meer over de app op Samapp.nl.

Tekst Marije van der Haar-Peters, Ellen Nij Bijvank Fotografie Mai Rodriguez