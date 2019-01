Meer orde in je leven creëren

Een volle agenda en to do-lijst, veel keuzemogelijkheden en talloze dagelijkse prikkels maken het behoorlijk lastig om wat meer orde te creëren voor jezelf. Hoe houd je het overzichtelijk?

Meer orde in je hoofd

Een overzichtelijker leven begint in je hoofd. Hoe zorg je ervoor dat het daar iets meer geordend is met alle prikkels die we hele dagen door ontvangen? De een pleit voor een to do-lijst, de ander moet daar juist niets van hebben.

Ontklussen

Zo is Jelle Hermus van de website Sochicken.nl voorstander van het ‘ontklussen’: “Een taak bedenken is zo gedaan, maar zie hem daarna maar weer af te vinken. Even iets neerpennen in je takenlijst kan zomaar een maand werk betekenen.” Het vervelende is: als zo’n klus eenmaal op papier staat, is het een serieus voornemen geworden. Doe je daar niks mee, dan begint het geknaag. Want je hebt een afspraak met jezelf gemaakt die je niet nakomt. Door jezelf te ontklussen, creëer je ruimte in je agenda en in je hoofd.

Zouden we zo’n to do-lijst dan compleet moeten schrappen voor meer rust in het hoofd? Volgens arbeidspsycholoog Margôt van Stee is dat niet nodig: “Een lijstje is een goed hulpmiddel om dingen niet te vergeten en los te kunnen laten, maar het is geen doel op zich. Als je er stress van krijgt, vraag je dan af of een lijstje nog wel behulpzaam is. Want dan komt er een nieuw ding bij: het lijstje zelf, met allemaal onafgemaakte taken die aan je blijven knagen.” Van Stee vindt lijstjes dus best behulpzaam, maar: “Alles lukraak onder elkaar zetten, geeft juist onrust. Dan zijn je hersenen de hele dag in een staat van paraatheid, alsof er permanent een deadline is. Bepaal hoe belangrijk en hoe urgent taken zijn en plan er een tijd voor in.” Kijk vooral wat voor jou het beste werkt om meer overzicht te creëren zonder dat het stress geeft.

Bullet journal

Vind je het wel fijn om je taken bij te houden maar zijn de rondslingerende briefjes een stuk vervelender? Dan kan de bullet journal je misschien verder helpen in de zoektocht naar een leger hoofd. Een bullet journal (BuJo) is een agenda, dagboek en to do-lijst in één. Het is geen digitaal wondermiddel, maar een methode om taken, afspraken, deadlines en gedachten in een opschrijfboekje te ordenen. Gewoon met pen en papier. Of zoals Lona Aalders van het boek Bullet journaling het uitlegt: “Het is enerzijds een agenda voor afspraken in de toekomst, anderzijds biedt het ruimte voor gedachten, ideetjes en reflectiemomenten die je op elk moment van de dag wilt kunnen opschrijven.”

Ook handig om te weten is dat dit notitieboek níet weer een extra schrift is naast wat je al hebt: het vervangt ze allemaal als je zou willen. Puur voor je to do-lijst is zo’n boekje dus niet bedoeld. Wel voor meer orde in al je gedachten, wensen, plannen en taken voor de korte en lange termijn. Wil je meer weten over het concept? Er zijn veel websites die schrijven over het bijhouden van zo’n boekje.

Stop dat getob

Ongewild piekeren we heel wat af. Zouden we dat minder doen, dan komt er vanzelf meer ruimte in ons hoofd. Dat wéten we ook wel, maar dat ook echt toepassen is weer een stuk lastiger. Het houden van een piekerkwartier kan je misschien helpen. Bouw er iedere dag twee in, de overige tijd probeer je het negatieve denken te stoppen. Zoek je piekergedachten bewust op en houd de tijd in de gaten. Zo structureer je je zorgen en word je niet de hele dag achtervolgd door negatieve gedachten.

Blijven je gedachten negatief, ga dan wandelen, sporten, schoonmaken of loop een blokje om. Bewegen leidt tot andere perspectieven, is gebleken uit onderzoek van de universiteit van Illinois. Mogelijk kom je door te bewegen tot een oplossing voor je problemen, zie je het opeens in een ander licht of kun je het getob juist even van je afzetten.

Ook het doorhakken van knopen en het maken van keuzes geeft je meer rust en ruimte. In een interview in NRC Handelsblad zegt Britse bedrijfspsycholoog en schrijver van Nooit meer te druk Tony Crabbe dat we simpelweg harde keuzes moeten maken en dat dit ook betekent dat we niet alles kunnen doen. Bovendien: de dingen die je echt belangrijk vindt – tijd met je kinderen doorbrengen, je vrienden vaker zien of nu écht dat boek schrijven – staan niet op een to do-lijst. “Als zo’n lijst de leidraad is, doe je per definitie niet wat je het belangrijkst vindt.” Hoe vaak zeggen mensen niet: ‘Als ik meer tijd heb, ga ik tennissen/Arabisch leren/bijen houden/een zeilboot kopen’? Dat gaat op deze manier dus nooit gebeuren. Crabbes advies? Just do it. Nu dus, niet straks.

Meer orde in je huis

Is het thuis rommelig, dan kan het daardoor in je hoofd ook chaotisch voelen. Ontspullen kan dan een oplossing zijn: het wegdoen van dingen in huis die je eigenlijk nauwelijks gebruikt of die niet meer nodig zijn. Oké en waar begin je dan? Astrid, creative director bij Flow, verdiepte zich een jaar lang in opruimen en heeft handige tips om te starten met ontspullen. Stoppen met het verplaatsen van spullen, bijvoorbeeld. Astrid: “Veel mensen ruimen niet op, maar verschuiven en verplaatsen. Maar, opruimen betekent: afmaken en alles neerleggen op de plek van bestemming: ofwel de plank of kast waar het hoort, ofwel de vuilniszak. Daartussen is geen plek waar het kan liggen.”

Het loslaten van spullen wordt een stuk makkelijker als je de emoties die erbij horen stukje bij beetje los kunt laten. “Als je erg gehecht bent aan je spullen, ben je volgens het zenboeddhisme onvrij,” vertelt filosoof Michel Dijkstra. “Je moet leren loslaten om vrij en open te kunnen leven. Het leven is een opeenvolging van vergankelijke ogenblikken. Pas als je dat accepteert, kun je echt vrij zijn. En pas als je een beetje afstand tot het verleden creëert en accepteert dat het geweest is, zullen spullen niet meer die emotionele impact hebben en zal het makkelijker zijn om ze weg te doen.”

Het grote boek van minder kan je ook helpen bij het vinden van wat meer orde.

Tekst/bron Anneke Bots Fotografie Ahmad Kadhim/Unsplash.com