Met deze ademhalingsoefening ontspan je in drie minuten

De metafoor voor de drie-minuten-adem-ruimte is een zandloper: wijd van boven, smal in het midden en onder weer wijd.

Om bij stil te staan

Je stemming heeft invloed op je ademhaling. Als je schrikt, houd je je adem in. Bij ontspanning ademt je buik mee. Je adem bepaalt ook je waarnemingsvermogen. Is je adem oppervlakkig en snel, dan vernauwt je blik en voel je minder. Is je adem rustig en diep, dan is er meer ruimte om waar te nemen hoe het in de rest van je lichaam is. Je voelt meer.

Al eens opgemerkt? Als de lucht je neus of mond inkomt is hij op kamertemperatuur, als hij naar buiten gaat is hij op lichaamstemperatuur en dus warmer. Je buik gaat bij een buikademhaling omhoog omdat je middenrif naar beneden beweegt. Je ademt gemiddeld twintigduizend keer per dag, dat is acht miljoen keer per jaar. En dat gaat helemaal vanzelf.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Emerson Peters/Unsplash.com