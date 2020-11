Minder schermtijd met deze 3 apps

Je telefoon een paar uur in je tas laten: makkelijk is het niet, maar wel leuk om af en toe te proberen. Deze drie apps helpen je om je schermtijd te verminderen.

Een app voor minder schermtijd

Social media, shoppen, Facebook: het zijn allemaal dingen die je makkelijk kunnen afleiden van wat je eigenlijk had willen doen. Met de app Freedom kun je websites en apps naar keuze voor een bepaalde tijd laten blokkeren. Ook handig is dat de app niet alleen voor je smartphone beschikbaar is, maar dat je het ook kunt downloaden voor je computer of tablet.

Een app om bomen te planten

Soms heb je voordat je het weet alweer Nu.nl opgezocht of WhatsApp geopend. De app Forest helpt je om dit soort onderbrekingen te voorkomen. Door de app niet te sluiten, kun je een boom laten groeien in 30 minuten. Vervolgens krijg je coins en die kun je gebruiken om ergens in het echt een boom te laten planten.

Een app voor inzicht in je schermtijd

Als je wat meer inzicht wilt krijgen in hoeveel tijd je doorbrengt op je telefoon, en wat je er precies op doet, dan is de app Quality Time heel handig.

Met Apple heb je geen app nodig, want daar heb je standaard de optie ‘Schermtijd’ op je telefoon staan. Met ‘Schermtijd’ kun je zien hoe vaak je je telefoon oppakt en wat voor soort apps je het meest gebruikt. Ook heb je de mogelijkheid om ‘apparaatvrije’ tijd in te stellen en notificaties uit te zetten op bepaalde tijden.

