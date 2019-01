Mindful bij klusjes in huis

Mindfulness kun je op verschillende manieren toepassen in je dagelijks leven – ook bij (doorgaans) minder leuke klusjes als schoonmaken. Drie tips om het met je volle aandacht te doen.

Toegegeven: de uitvinding van de wasmachine, de vaatwasser en het koffiezetapparaat heeft ons leven in veel opzichten makkelijker gemaakt. En vooral: sneller. Maar juist tijdens het wegwerken van zo’n enorme berg afwas ontstonden vaak fijne gesprekken, bijvoorbeeld vroeger thuis met je ouders of na een feestje met vrienden. Omdat alles nu snel en efficiënt kan, dóen we het ook snel, efficiënt en vaak achteloos. Terwijl het ook voldoening en plezier kan geven om met aandacht je huishoudelijke klussen doen.

Een keer de ramen zemen tot ze blinken en er geen streepje meer te zien is. Samen met je kinderen deeg maken en koekjes bakken. Je beddengoed buiten laten laten drogen en daarna strak je bed opmaken. Echt hip klinkt het niet, maar aandacht geven aan de kleine en grotere klussen in huis, zélf dingen doen die je anders zou uitbesteden: het zijn mooie manieren om in het hier en nu te raken en mindful te zijn zonder dat je het zelf altijd in de gaten hebt.

Tijdens klusjes in huis kun je een mindfulness-inzicht dat gaat over niet-streven prima oefenen. Je wilt ook graag resultaat natuurlijk – een fris huis of knapperige koekjes – maar mindful het huishouden doen gaat vooral over het proces. Je doet datgene wat je aan het doen bent met volle aandacht en toewijding, zonder te denken aan wat het oplevert. Zoals koekjes bakken met de kinderen omdat het zo gezellig is om samen bezig te zijn en te kliederen met meel en boter. Het huishouden is één grote oefening in loslaten. Het is namelijk nooit af en het is nooit perfect. Loslaten houdt in mindfulness vooral in dat je je niet hecht aan een bepaalde uitkomst of aan je gedachten over hoe het zou móeten zijn. Als je net hebt gedweild en je hond komt vervolgens met modderpoten uit de tuin, kun je je daar druk over maken. Maar je kunt ook accepteren dat je geen volledige controle hebt over wat er in het leven gebeurt, opnieuw de dweil pakken en je gedachten over de hond even laten voor wat ze zijn. Stofzuigen, afwassen, aardappels schillen, ramen zemen, koken: het zijn allemaal klusjes waarin je je volledige aandacht kunt leggen. Probeer ze gefocust te doen en gebruik al je zintuigen: voel, ruik, proef en ervaar.

*Meer tips voor het toepassen van mindfulness in je dagelijks leven vind je in onze special Flow Mindfulness voor elke dag.

Tekst Sjoukje van de Kolk Fotografie Scott Web/Unsplash.com