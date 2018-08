Mindful op vakantie

Alles is afgestreept en ingepakt. Maar als je er eenmaal bent, wil dat vakantiegevoel maar niet komen. Het helpt vaak al om anders naar je vakantie en je verwachtingen te kijken.

Klinisch gezondheidspsycholoog Ad Vingerhoets: “Het klinkt misschien gek, maar vakantie betekent per definitie: stress. Want alle situaties die om aanpassing vragen, zorgen voor stress bij een mens. En vakantie vraagt om aanpassing, zeker als je naar een verre bestemming reist met een andere cultuur, andere gewoontes en ander weer. Ook als je dat als plezierig ervaart, levert het stress op. Maar vakantie betekent ook afleiding en even weg van de hectiek, en dat is zeker belangrijk als je hard werkt.

Het probleem is dat mensen illusies hebben rond hun vakantie. Ze hebben allerlei fantasieën bij de bestemmingen die ze hebben gekozen: dat het daar alleen maar geweldig en paradijselijk is. Ze verwachten er te veel van. In werkelijkheid is vakantie vieren niet altijd makkelijk. Zeker niet als je met een groep of met een gezin gaat. In moderne gezinnen heeft iedereen veel privacy, en opeens ben je met dat gezin in een vreemd land helemaal op elkaar aangewezen. Dat vraagt nogal wat van iedereen.

Mensen verschillen veel van elkaar als het gaat om hun motieven om met vakantie te gaan. Sommigen willen een andere cultuur ervaren, anderen willen gewoon twee weken op het strand liggen bakken. Voordat je boekt, is het belangrijk dat je je eigen motieven kent. Vraag je af: wat wil ik van deze vakantie? En vooral ook: wat wil ik niet? Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Ze denken: iedereen gaat naar Portugal, dus wij moeten er ook naartoe. Maar als je bijvoorbeeld een controlfreak bent die precies wil weten wat er allemaal aan de hand is, moet je niet naar een land gaan waar je de taal niet machtig bent, want dan word je ongelukkig.

Denk ook goed na over met wie je gaat. Denk niet: hé, onze buren gaan naar Spanje, wij gaan gezellig mee. Tal van goede vriendschappen zijn op die manier kapotgegaan. Want je kunt om de meest onnozele dingen ruzie krijgen als je twee of drie weken continu op elkaars lip zit. Kies je reisgenoten daarom zorgvuldig, vertel duidelijk wat jij van je vakantie wilt en maak van tevoren goede afspraken over dingen als financiën en wat je wel of niet samen wilt doen.

En dan is er nog een laatste illusie: namelijk dat je er voor een hele tijd tegenaan kunt als je terug bent. Mensen zijn zo geconditioneerd dat ze zich, zodra ze weer op hun bureaustoel zitten, net zo voelen als altijd. Dus zo zinvol is vakantie nou ook weer niet. Natuurlijk, het is goed om af en toe afstand te nemen van je werk en je zinnen te verzetten. Maar verwacht er niet te veel van.”

