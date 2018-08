Mindful tekenen: het zelfportret

Als je mindful tekent, ontdek je dat je het niet fout kunt doen. En je gaat beter kijken: dan blijkt die oude vaas die je natekent, ineens vol bijzonder details te zitten. En hoe teken je je zelfportret met volle aandacht?

Als je in de spiegel kijkt of een foto van jezelf ziet, ben je vaak kritisch. Neus te groot, ogen te klein, een scheef oor. Maar als je met je ‘teken-oog’ naar je gezicht kijkt, worden de dingen die opvallen in je gezicht (en waar je misschien niet altijd blij mee bent), juist interessant. Zo kun je herontdekken wat er uniek en mooi is aan je gezicht. En bedenk: een portret hoeft niet precies te lijken – het is een tekening en geen foto. Alles wat je gezien hebt door goed te kijken, zit erin – en dat is waarschijnlijk best veel.

Werk op A3-formaat, dan wordt het geen gepriegel om je hoofd op het papier te laten passen.

Een zacht potlood werkt bij deze oefening het fijnst.

Neem een spiegel die groot genoeg is voor je hoofd en schouders.

Zet de spiegel zo neer dat je comfortabel kunt tekenen en je hoofd niet de hele tijd schuin hoeft te houden.

Neem de tijd. Leuk om uit te proberen: een portret in twee, vijf, tien of twintig miuten. Zo wordt het een soort spel en dat leidt af van het eindresultaat.

Niet makkelijk, maar wel het proberen waard: kijk naar je gezicht alsof je het voor de eerste keer ziet.

Merk op wat er in je gezicht is aan lijnen en bogen (klinkt veel vriendelijker dan rimpels), licht en schaduw, textuur en vorm. Kijk naar de kleur van je ogen, je haar en je huid.

Merk je (bekende) kritische commentaar op en laat het ook weer gaan. Probeer je gezicht gewoon te ‘ervaren’ zoals je het ziet, zonder oordeel.

* Deze en andere tips staan in de special Mindfulness voor elke dag.

