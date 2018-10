Mindfulness kun je op verschillende manieren toepassen in je dagelijks leven: bij het reilen en zeilen thuis bijvoorbeeld. Wat al veel verschil kan maken, is het perfecte plaatje loslaten en accepteren dat het altijd anders gaat dan je dacht.

Een mindful gezin, dat klinkt geweldig. Ouders die altijd vol aandacht zijn voor hun kroost, kinderen die lekker buiten gaan spelen en zich daarna op de Lego storten in plaats van op de iPad. De praktijk is weerbarstiger, druk als we zijn om alle ballen tegelijk in de lucht te houden. Mindfulness in je gezin betekent: tijd voor elkaar maken. Als je kind tegen je praat, even niet op je telefoon kijken – en andersom. Momenten creëren waarin je samen iets kunt doen. Maar ook: niet altijd alles onder controle proberen te houden. Je gezin is wat het is: soms gezellig en leuk, soms een chaos, soms ben je even boos op elkaar. Je kinderen doen niet alles volgens het boekje – jijzelf trouwens ook niet. De belangrijkste ingrediënten voor een mindful gezinsleven: geduld, vertrouwen en accepteren dat het altijd anders gaat dan je dacht. Dan zul je zien dat er vanzelf veel goed komt.

Geduld is een heel belangrijke pijler van mindfulness: het inzicht dat alles zijn eigen tempo heeft en de dingen tijd nodig hebben. Zeker met kleine kinderen is dat een handig inzicht. Kinderen hebben hun eigen tijd, kijken niet steeds op de klok en kunnen verwonderd stil blijven staan bij een bloemetje in de tuin. Natuurlijk kan het niet altijd, maar probeer vaker te accepteren dat kinderen hun eigen tempo hebben en houd daar rekening mee. Het geeft je zelf ook veel rust als je niet de hele tijd iedereen hoeft op te jagen. Neem de tijd. Vertrouw wat meer op de dingen zoals ze zijn. Onze denkgeest maakt van feiten snel problemen. In je hoofd is het kinderfeestje al op een mislukking uitgelopen omdat het regent, terwijl jij een speurtocht had gepland. Probeer erop te vertrouwen dat het feestje toch leuk kan worden, en dat kinderen zich prima vermaken met een film op de bank. Om zo je denkgeest wat minder de controle te geven en wat meer te vertrouwen op hoe het is. Laat het perfecte plaatje van je gezin los. Het gaat niet altijd zoals je wilt. Kinderen worden ziek, je partner kan je verlaten. De realiteit zien zoals ze is, daar draait het om in mindfulness. Misschien merk je af en toe op dat je je zorgen maakt of reageert vanuit het verhaal of plaatje dat vooral in je hoofd zit. Probeer de werkelijkheid te zien zoals-ie is en het verhaal te laten zijn voor wat het is.

Tekst Sjoukje van de Kolk Fotografie Tanja Heffner/Unsplash.com