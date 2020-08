Mindfulness, zweverig? Dit zijn de 5 misverstanden

Mensen die de cursus volgen, merken vaak al snel op hoezeer ze gewoonlijk in gedachten verzonken zijn en het overgrote deel van hun dagelijkse handelingen op de automatische piloot doen. Onder de douche neem je je to do-lijst door, op de fiets naar je werk bel je alvast met een collega, en eten doe je misschien met de krant of de smartphone naast je bord. De automatische piloot regeert dus – het warme water van de douche voel je nauwelijks – en de aandacht is overal, behalve bij wat je nú ziet, eet of doet.

Misschien is dat juist wel echte zweverigheid? We zweven op deze manier door de dag heen; als een soort slaapwandelaars lopen we overal aan voorbij. Door de dingen op de automatische piloot te doen, merken we niet eens op hoe mooi de zon door de bomen schijnt of hoe heerlijk het gerecht op ons bord smaakt. Terwijl dat allemaal ‘kicks voor niks’ zijn: geluksmomenten die zomaar voor het oprapen liggen en tegenwicht bieden aan de stress en het ongemak die we ook in ons leven tegenkomen.

Door je aandacht te trainen om steeds weer terug te gaan naar waar je nu bent, kun je af en toe uit de automatische piloot stappen en die kleine geluksmomenten wél opmerken. Om te onderstrepen hoe down-to-earth zijn cursus is, gebruikt Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van mindfulness, graag het woord ‘aandachtsspier’. Volgens hem trainen we een spreekwoordelijke spier die daarmee steeds sterker kan worden: we gaan merkbaar minder vaak afdwalen of hebben steeds eerder in de gaten dat we ergens ver weg zijn.

Deelnemers aan een mindfulnesstraining leren effectiever om te gaan met stresssituaties, oefenen met ontspannen en kunnen zo een grotere kwaliteit van leven ervaren. Ook breinonderzoek laat interessante effecten zien: zo worden door meditatie sterkere verbindingen gelegd tussen de hersengebieden die helpen de emoties te reguleren.