Mindfulnesstrainers vertellen

Niet dat je na het volgen van een mindfulnesstraining een compleet ander mens bent, maar het kan wel helpen om dingen net even anders te doen of zien. Mindfulnesstrainer Marlies Kortekaas de Vries vertelt over wat mindfulness voor haar betekent.

Heeft mindfulness je leven veranderd?

“Ja, drastisch. Vijf jaar geleden had ik een flinke burn-out. Na de achtweekse mindfulnesstraining merkte ik hoe dat kwam: ik stond altijd ‘aan’ of ‘uit’, er zat niets tussen. En ‘uit’ stond ik alleen als ik sliep. Had ik een leuk gesprek, dan zat ik ondertussen met mijn gedachten bij het volgende punt op de to do-lijst. Zelfs tijdens een boswandeling dacht ik aan de toekomst of het verleden. Ik was nooit in het moment.”

Hoe loop je nu door het bos?

“Ik voel de wind langs mijn gezicht, ik zie de bladeren, hoor de vogels. Sinds ik een ervaring puur de ervaring kan laten zijn, ben ik gelukkiger. Een leukere moeder, een leukere vrouw, eigenlijk gewoon een leukere versie van mezelf.”

Dat kwartje viel bij jou na acht weken trainen?

“Ik zou het geen kwartje noemen, mindfulness is iets wat langzaam groeit. Bij de groepen die ik train, zie ik hoe de rust er langzaam in komt. Iemand vertelde na sessie vijf: ‘Ik stond in de lift op mijn werk en was me er ineens van bewust dat ik niet vier keer achter elkaar op het knopje had gedrukt, maar geduldig wachtte tot de deuren dichtgingen.’ Er gaat langzaam een nieuwe wereld voor je open: zo kun je dus ook leven.”

En dus besloot je zelf trainer te worden?

“Ja, het klassieke verhaal: het heeft mij veel gebracht en dat wil ik doorgeven. Vóór mijn burn-out was ik consultant en vond ik het ook al leuk om mensen een vaardigheid bij te brengen. Naast mindfulness geef ik nu ook training in het bedrijfsleven op het gebied van communicatie.”

Waarom duurt de basistraining acht weken?

“Het is een vastomlijnd programma op basis van veel wetenschappelijk onderzoek. Je hebt die acht weken sowieso wel nodig om nieuw gedrag aan te leren en fundamenteel iets te veranderen.”

Waar bestaat een training uit?

“Acht sessies van twee uur en een kwartier en een stiltemiddag van zo’n vierenhalf uur. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je thuis iedere dag drie kwartier tot een uur oefent. Dat is best een forse investering. Het wordt weleens vergeleken met trainen in de sportschool: met mindfulness train je je ‘aandachtsspier’ om minder af te dwalen met je gedachten.”

