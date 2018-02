Minimalisme, dat is toch dat je niks meer koopt of geen auto of tv mag hebben? Nee, zeggen de Amerikaanse minimalisten Joshua Fields Millburn en Ryan Nicodemus. Het gaat meer om een bewustere levensstijl.

Steeds meer mensen realiseren zich dat het allemaal best een tandje minder mag met het kopen en vervangen van spullen. Minimalisme is het gereedschap waarmee je jezelf ontdoet van overdaad. In ruil voor focus op wat echt belangrijk is, zodat je meer geluk, voldoening en vrijheid ervaart. Minimalisme als levensstijl helpt om:

Ontevredenheid te verminderen

Wat tijd terug te pakken

In het moment te leven

Je passie te volgen

Echte vrijheid te ervaren

Meer zelf te maken en minder te consumeren

Te focussen op je gezondheid

Te groeien als individu

Jezelf te bedrijven van onnodige spullen.

