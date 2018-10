Nature Quest: 24 uur alleen in de natuur

Een etmaal doorbrengen in de natuur. Alleen. En zonder telefoon, boek en eten. Journalist Eva Loesberg was benieuwd wat het met haar zou doen en ging het avontuur aan met Nature Quest.

Donderdag 5 juli. Ik zet mijn zware rugzak tussen twee bomen aan een klein meer, of misschien beter: een grote vijver. Dit is mijn plek voor de komende 24 uur. Ergens midden in het Kuinderbos, bij Bant (Noordoostpolder). Henrik, de begeleider van deze nature quest, slaat de coördinaten op zodat de boswachter me in geval van nood (denk aan: onweer of een plotselinge vloedgolf) kan vinden, en vertrekt. Vanaf nu sta ik er alleen voor.

Ik kijk naar het groene water in de vijver. Al weken fantaseer ik over dit moment. Hoe zou ik me voelen, met al die lege uren voor me? Stil zitten, doe ik – tot ergernis van mijn man – nooit. Er is altijd wel een plan te maken, onkruid te wieden of iemand te mailen, of een zoon die een spelletje wil doen en een dochter die wil loopfietsen.

En als ik dan toch probeer te ontspannen, lees ik een boek of ga ik ‘lekker een stukje rennen’. Misschien trok dat me aan in de nature quest: het radicale ervan. Omdat het me zelf niet lukt om rust te vinden met al die prikkels om me heen. Dit is jij en de natuur. Geen eten, geen Netflix, WhatsApp of tijdschrift. Het lijkt me heerlijk. En doodeng. Kan ik wel tegen de stilte, de verveling? En wat als ik lastig word gevallen door wilde dieren?

Rijk Smitskamp, oprichter van Nature Quest, stelde me tijdens het voorbereidende gesprek verre van gerust: “Je moet juist geconfronteerd worden met je angsten om ze te overwinnen. Een quest in de natuur is op het randje van je comfortzone. Het kan koud zijn, regenen, je kunt dieren tegenkomen, niet slapen. Maar wat je daarna mee terug neemt je dagelijkse leven in, is het gevoel dat je iets hebt overwonnen. Je hebt genoeg aan jezelf en kunt erop vertrouwen dat je de juiste keuzes maakt.”

Lees ook: Hoe kun je minder gehaast leven?

Het idee van Nature Quest is gebaseerd op de oeroude overgangsrituelen van de indianen die hun jongens een paar dagen de jungle in stuurden, om na een gevecht met een slang of visioen van een voorouder, terug te komen als man. “Ook nu – of juist nu – in een wereld waarin we van de ene verplichting naar de andere rennen en zo veel doen ‘omdat het hoort’, kan de natuur een leermeester zijn,” vertelde Smitskamp. “We hebben zo veel afleiding, zo veel prikkels, dat we vaak niet meer weten wie we zelf zijn.”

Ik heb een tarp gekregen, een soort tentdoek waaronder je kunt schuilen, een fluitje en een zeil om op te liggen. Zelf heb ik een slaapzak, een matje, warme kleren, wc-papier, een schepje om een gat te graven bij wijze van wc, een zaklamp, twee flessen water waarvan een aangelengd met citroensap en ahornsiroop, een tekentang, anti-muggenspray en een hoed ingepakt. That’s it.

Het complete verhaal ‘Me, myself and I in de natuur’ vind je in ons extra dikke jubileumnummer, Flow 7.

.

Tekst Eva Loesberg Fotografie Kyle Mims/@mimskyle