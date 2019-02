Omgaan met moeilijke beslissingen

Kunstenaar of advocaat worden, in de stad of op het platteland wonen, in vaste dienst gaan of zzp’er worden. Het zijn van die knopen die niet altijd makkelijk door te hakken zijn. Hoe ga je om met moeilijke beslissingen?

Waarom een keuze maken zo moeilijk is

Filosoof Ruth Chang verdiept zich in lastige keuzes en vertelde erover in haar TED Talk. Wat maakt een vraagstuk zo moeilijk en hoe kies je uiteindelijk voor een van de opties als je niet weet welke van de twee beter is? Het begint volgens Chang bij het besef dat een keuze maken zo moeilijk is omdat de ene optie niet beter is dan de andere. Ieder alternatief heeft zijn voor- en nadelen en de twee zijn niet te vergelijken. Daarom werkt het volgens Chang vaak niet om voors en tegens op te schrijven en zo de knoop door te hakken.

Zo wordt het makkelijker

Door te accepteren dat er geen beter alternatief is, leer je volgens Chang je eigen redenen te bedenken waarom je voor het een of het ander kiest. Redenen die je niet opgelegd worden door de meningen van anderen of de maatschappij (‘hoe zou het moeten zijn?’), maar die je zelf hebt bedacht en dus voor jou belangrijk zijn.

Chang: “Als je op die manier een keuze maakt, zet je jezelf centraal: dit is waar ik voor sta, dit is wie ik ben of graag zou willen worden. Je hoeft dus niet eindeloos te zoeken naar het beste alternatief. Je hoeft geen voors en tegens op te sommen. In plaats daarvan kun je beter focussen op de achterliggende redenen die echt uit jezelf komen. Dan word je de auteur van je eigen verhaal en kun je helemaal achter je eigen keuze staan.”

Als je het zo bekijkt, zijn moeilijke beslissingen niet altijd zo’n worsteling als ze lijken. Juist door te kiezen ontdek je wie je bent en wat bij je past, en dat is eigenlijk iets heel moois.