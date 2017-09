Op zoek naar hygge

Journalist Aurore Staiger ging in Kopenhagen op zoek naar het geheim van de Denen: hygge. Een warme traditie van gedeelde momenten en klein dagelijks geluk.

In de wintermaanden zijn de raamkozijnen van huizen en kantoren in Denemarken versierd met kaarsjes die je al van ver ziet branden. Bij alle bars, winkeltjes en kapperszaken nodigen lantaarns je uit om binnen te komen. Journalist Louisa Thomsen Brits heeft me aangeraden een afspraak te maken met Jeppe Trolle Linnet, een antropoloog die als consultant werkt voor grote Deense en buitenlandse bedrijven. Wat heeft hij met hygge?

“Voor mijn proefschrift bestudeerde ik het consumentengedrag van families uit de middenklasse en daarin kwam het begrip hygge steeds terug. Als Deen kende ik dat natuurlijk, maar ik wilde er graag meer over weten. Toen kwam ik erachter dat er nog geen enkele studie naar gedaan was. In 2011 publiceerde ik zelf een artikel erover: ‘Money can’t buy me hygge’. En zo werd ik de eerste wetenschapper die zich in het fenomeen verdiepte.”

Ik ontmoet Linnet op een werkplek in hartje Kopenhagen. Met een kop koffie nestelen we ons in grote fauteuils. In een hoek brandt een kaars. Het decor sluit goed aan bij een studieonderwerp van de antropoloog: hoe mensen het geluid en licht in een ruimte ervaren. “Ik probeer te begrijpen hoe we, als we een ruimte binnenkomen, de keuze maken om ergens te gaan zitten en waardoor we ontspannen,” legt hij uit. “Denen gebruiken hygge om hun ervaring in een ruimte met anderen te omschrijven. Ik wil weten wat ze precies bedoelen als ze iets ‘hyggelig’ noemen.”

In Denemarken wordt de term zo vaak gebruikt dat hij is verbogen tot zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en werkwoord. Linnet: “Hygge is voor ons een dagelijks woord. We gebruiken het veel vaker dan ‘liefde’ of ‘geluk’, woorden die gekoppeld zijn aan veel sterkere emoties.” Het woord hygge is afkomstig uit het Noors en veroverde in de negentiende eeuw een plek in de Deense taal en cultuur. Grappig genoeg lijkt het op het Engelse woord ‘hug’ (omarming, knuffel), dat dezelfde wortels heeft.

Tekst en fotografie Aurore Staiger