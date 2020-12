Ouder worden: vier inzichten over de leuke kanten ervan

Hoe ouder, hoe wijzer. Maar er zitten nog meer leuke kanten aan ouder worden. Wij delen er vier.

Zo goed als je laatste werk

Als je ouder wordt, piept en kraakt je lichaam weliswaar wat meer, maar je hersenen des te minder. Veel mensen worden daarom alleen maar beter in hun beroep, zegt de Britse Lewis Wolpert, emeritus hoogleraar biologie van University College London. Je kunt beter focussen en bent makkelijker in het nemen van beslissingen op basis van eerdere ervaringen. In zijn boek You’re looking very well wijst hij op universiteiten in Amerika waar talloze tachtigers nog altijd actief aan het werk zijn. De kwaliteit wordt er niet minder om. Onder Amerikaanse wetenschappers is leeftijd niet van belang; je bent zo goed als je laatste werk. Of je nou 35 of 85 lentes jong bent.

Steeds meer jezelf worden

Naarmate de jaren vorderen, durven mensen meer zichzelf te zijn, en wat anderen van hen vinden wordt minder belangrijk. Kijk maar eens op het blog Advanced Style, waarin journalist Ari Seth Cohen oude tot zeer oude dames portretteert met de meest fantastische, kleurrijke, beeldschone en soms bizarre kapsels, schoenen, kleding en make-up. ‘Je ziet dat stijl alleen maar beter wordt naarmate je ouder wordt,’ blogt Cohen, als dertiger een broekie vergeleken met zijn fotomodellen. ‘Wat stijl betreft vind ik oudere vrouwen interessant, ze zijn nu op een leeftijd dat ze niet meer hoeven te imponeren. Ze dragen alleen nog wat ze willen.’

Energieker

Op de Nationale EnergieBarometer, een jaarlijks onderzoek onder een representatieve groep Nederlanders, scoren 65-plussers een 7,19, tegen een 6,88 gemiddeld. Hoe ouder de deelnemers van het onderzoek waren, hoe energieker ze zich voelden. Bijna de helft van de 65-plussers geeft zichzelf een 8 of hoger op een schaal van 1 tot 10.

So what?

Als iemand die in de spotlights staat, had presentatrice Nelleke van der Krogt (1948) vroeger nogal eens moeite met de publieke opinie over haar persoon. ‘Altijd werd er over mij geschreven: trut, muts…Als je jong bent, doet dat pijn, vooral omdat ik zelf helemaal niet het gevoel had dat ik een muts was,’ zegt ze in een interview met Volkskrant Magazine. ‘Maar nu, ach, dat is zo heerlijk aan ouder worden: het maakt me geen moer meer uit. Dit is het, jongens.’

