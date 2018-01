Pak je leven terug

Reuzehandig, die smartphone. Maar ongemerkt scrollen we al onze lege momenten weg en zijn we vergeten hoe het is om vrij en spontaan te zijn.

Het is een van de grote frustraties van deze tijd: het gevoel steeds ‘aan’ te staan. Hoe vaak hoor je mensen tegenwoordig niet verzuchten dat ze hun leven terug willen, dat vrije tijd door de lokroep van de technologie niet meer als vrije tijd voelt. Dat ze zich niet meer kunnen focussen, het moeilijk vinden om te ontspannen, niks kunnen afmaken. Het begint langzamerhand tot ons door te dringen dat die fantastische techniek die we allemaal op zak hebben, niet zo zaligmakend is.

Zo zegt de Noorse avonturier en schrijver Erling Kagge, die dit voorjaar op bezoek was in Nederland, dat er een nieuwe verveling is ontstaan. We verkeren volgens Kagge in een zombiestaat waarin we onophoudelijk halfhartig aan het scrollen zijn, te zeer opgezogen in niksigheid om iets te gaan doen wat we écht leuk en waardevol vinden. In zijn boek Stilte pleit hij ervoor om dagelijks even te ontsnappen aan de digitale ruis en andere herrie, en wat stilte op te zoeken. Al is het maar door in de tuin te werken zonder telefoon, of een wandelingetje te maken.

De Britse filosoof Roman Krznaric waarschuwt in zijn nieuwe boek Carpe diem dat technologie hard bezig is onze levenslust te kapen. Hij signaleert een gestagneerd levensgenot veroorzaakt door het digitale vertier dat 24 uur per dag, 7 dagen per week over ons wordt uitgestort. Niet alleen moeten we ons zien te verhouden tot de onophoudelijke stortvloed van mails en appjes, ook worden we nog eens aan alle kanten gemanipuleerd door de reclame- en marketing­wereld. Instagram, Facebook: het zijn volgens Krznaric tweedehands belevenissen. Voor hem staat ‘carpe diem’ voor zelf dingen meemaken. En gaat het niet over ‘passief vergelijken hoe andere mensen de dag plukken’.

Omdat we overweldigd zijn door alle informatie en prikkels, gaan we als reactie daarop onze tijd zo efficiënt mogelijk managen, om zo veel mogelijk in een dag te proppen – ‘maar is dat dan leven?’ vraagt Krznaric zich af. Onderneem zelf dingen, is zijn advies. ‘Ga iets nieuws leren, ga kamperen, actievoeren, een biertje drinken met vrienden. Sla je vleugels uit! We zijn bijna vergeten hoe het is om vrij en spontaan te zijn, we zijn vergeten om van het moment te genieten en onszelf onder te dompelen in het heden.’

