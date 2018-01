Patronen in de liefde

Lange tijd dacht journalist Irene Ras dat het aan de ander lag als een relatie niet bleek te werken. Tot ze zich in therapie bewust werd van haar eigen patronen. En daar kon ze wat mee.

Dirk De Wachter is psychiater en psychotherapeut in Antwerpen. Veel mensen kloppen bij hem aan vanwege problemen in de liefde. Ze willen weten wat ze moeten doen, maar een concreet antwoord heeft hij nooit. Hij besloot een boek te schrijven: Liefde – Een onmogelijk verlangen? over de universele worstelingen in de liefde. Het gevoel om levenslang bij iemand te willen zijn, is menseigen, hoe moeilijk en kort relaties vaak ook zijn, denkt De Wachter.

Maar we leven ook in een wereld met een enorme keuzevrijheid, een grote variëteit aan kicks, nieuwe uitdagingen en vernieuwing. Die wereld en het verlangen naar duurzaamheid zijn vaak strijdig, stelt hij. Zijn advies: ‘Kijk eens in de spiegel, zie wat er gebeurt en denk erover na.’

Onlangs verklaarde actrice Adelheid Roosen in een interview in Volkskrant Magazine haar motivatie om in relatietherapie te gaan: niet omdat het nou zo slecht tussen haar en haar partner ging (in hun vijftienjarige relatie was het eerder andersom), maar omdat ze elkaar beter wilden begrijpen. ‘En om dat goed te kunnen doen, heb je de blik van een buitenstaander nodig.’

Een therapeut dus. Toen Roosen net begon, had ze al wel door dat ‘de ander’ niet maakbaar is. En dat de ander echt niet ophoudt met zijn gedrag als je maar vaak genoeg zegt dat je iets niet prettig vindt. Relatietherapie is dan ook niet bedoeld om een probleem op te lossen, maar om elkaar te snappen, licht ze toe. ‘Heerlijk. Holy Mozes Maria, zit dat zó?’ vatte ze haar bevindingen over therapie kernachtig samen.

Tekst Irene Ras Fotografie ©Niv Rozenberg/Unsplash