Pluk de dag: zo doe je dat in roerige tijden

Pluk de dag; want keuzes maken, dingen doen en gewoon maar kijken hoe het uitpakt, is volgens de Australische filosoof Roman Krznaric een prima manier van leven. Het leven is te kort om voortdurend te wikken en te wegen.

Pluk de dag: waarom het juist nu belangrijk is

“Omdat de vrijheid en het gevoel dat je de auteur bent van je eigen leven in deze tijd en maatschappij op allerlei manieren wordt bedreigd. We denken misschien dat we vrij zijn, maar is dat echt zo? Kijk bijvoorbeeld eens naar de consumentencultuur die ons leven voor een groot deel bepaalt. We zijn vrij om te kiezen tussen merken: Apple of Samsung, Nike of Adidas. Dat is de manier waarop we onze vrijheid tegenwoordig uitdrukken.

Daarnaast is onze vrijheid gekaapt door de cultuur van tijdmanagement. Het leven plannen we tot in de puntjes, alles moet efficiënt en wordt vastgelegd in agenda’s en schema’s. We hebben het constant druk, zijn gestrest of krijgen een burn-out. En daarbij worden we ook nog voortdurend afgeleid door onze mobieltjes en andere apparaten. We denken dat we vrij zijn om daarvoor te kiezen, maar ondertussen worden we geleefd door e-mails en social media. De kunst van carpe diem – kansen grijpen en spontaan iets doen – verdwijnt steeds meer. Daarom vind ik dat we onze vrijheid terug moeten veroveren.”

Hoe doe je dat?

“Door te kiezen voor wat jij belangrijk vindt, door ergens voor te gaan. Als je kiest, zegt dat iets over wat jij waardevol vindt. Kies je ervoor om acteur te worden in plaats van advocaat, dan zeg je: ik ben vóór acteren, ik hecht meer waarde aan creativiteit dan aan financiële zekerheid. Het zijn die keuzes die scheppen wie je bent.

De Oostenrijkse psychiater en Holocaust-overlever Viktor Frankl zei: “Wat is een mens? Dat is een wezen dat continu kiest wat hij is.” Ik denk dat het maken van keuzes zelf de weg is naar geluk en vrijheid. Ik kies, dus ik ben. Het maakt niet uit wát je kiest, het gaat erom dát je kiest en het leven niet aan je voorbij laat gaan.”

Het artikel ‘Pluk de dag’ kun je lezen in Flow 6-2017.

Tekst Sjoukje van de Kolk Fotografie Krista Joy Montgomery/Unsplash.com