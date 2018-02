Samen delen

Sinds de crisis in 2008 en de komst van de deeleconomie zijn we het vrije en blije van minder bezit gaan waarderen. Tien jaar later delen we meer dan ooit, ontdekt journalist Annemiek Leclaire. Al blijkt dat ook een prijs te hebben.

Journalist Anneke Bots, die voor Flow de afgelopen jaren vaak over de deeleconomie heeft geschreven, heeft met deelorganisaties overwegend leuke ervaringen. Ze leende haar hogedrukspuit, boormachine en luchtbed uit via de leenwebsite Peerby en haalde via Thuisafgehaald een bordje eten bij buurtgenoten die toch al kookten en gewoon wat meer maakten.

“Mijn allereerste ervaring was met een zwangere Spaanse actrice die even geen rollen kreeg vanwege haar dikke buik,” vertelt Anneke. “Ze had pompoensoep gemaakt, naar een recept van haar oma, en ze ging nog even de tuin in om wat verse kruiden te plukken. Ik vond en vind het zo’n mooi principe: je belt aan met een paar bakjes in je handen bij iemand die je niet kent, en ineens sta je te kletsen in iemands keuken.”

Tot Annekes favorieten behoren verder twee nichtjes die waanzinnig lekker Ottolenghi konden koken, een Griek die voor de liefde naar Nederland was gekomen en een basisschooljuf die soms ingrediënten uit de schooltuin gebruikte. Maar met Airbnb is ze gestopt. “Het is hier in de buurt nu één groot hotel geworden. Mensen verhuren hun huizen fulltime via Airbnb, dat vind ik niet leuk meer.”

De deeleconomie heeft dus niet alleen maar mooie kanten. Zo heeft Airbnb volgens het rapport van het Rathenau Instituut binnen steden tot grote illegale hotels gemaakt. Volgens directeur Melanie Peters is dat tekenend voor welke kant het kan opgaan met dit soort platforms als er groot geld kan worden verdiend. “De bedoeling en de betekenis van de deeleconomie is om wat mensen te veel of over hebben, de zogenoemde restcapaciteit, door vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Als huizen fulltime aan Airbnb-gasten worden verhuurd in plaats van aan families die de woning nodig hebben, gaat het niet meer om het benutten van ‘het teveel’.”

Hoewel de deeleconomie dus niet louter zaligmakend is, is er de laatste tien jaar wel degelijk iets veranderd. Zo zijn we volgens trendwatcher Truus Dokter minder gericht op het hebben van spullen en wordt bezit niet meer door iedereen als luxe gezien. Of zoals Melanie Peters het verwoordt: “Misschien wordt geven wel de nieuwe luxe.”

Tekst Annemiek Leclaire Illustratie Kate Pugsley