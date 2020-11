Self care: zo zorg je beter voor jezelf

We zorgen vaak beter voor een vriendin dan voor onszelf, zegt Maaike Helmer van Stressedout.nl. Hoe kunnen we hier verandering in brengen met self care? Maaike geeft inzichten en drie tips.

Wat versta je onder ‘goed voor jezelf zorgen’ of ‘self care’? Wat zijn voor jou belangrijke punten?

“Dat is een mooie vraag, vanwege dat ‘voor jou’. Vaak gaan we ervan uit dat zelfzorg voor iedereen hetzelfde is. Maar dat is niet zo. Sommige dingen gelden wel voor iedereen: goed eten, slapen en bewegen zijn een belangrijke basis. Daarnaast heb je tegenover inspanning ook ontspanning nodig om weer te kunnen opladen. Maar wat dat laatste stukje is, is voor iedereen anders.

Voor mij is dat echt even alleen zijn. Dat vond ik lange tijd moeilijk om te erkennen, omdat veel mensen juist ontspannen met anderen. Maar geef mij een boek en een bank en ik ben happy. Ik heb ook lang gedacht dat wekenlange vakanties goed móesten zijn. Tot ik erachter kwam dat ik juist erg oplaad van halve dagjes weg. Ontdekken wat voor jou werkt, is hierin belangrijk. Laat maar gewoon los wat anderen als goede zorg voor zichzelf beschouwen.”

Wat leerde je tijdens je burn-out over dit onderwerp dat je ook nu nog toepast?

“Dat we vaak beter voor een vriendin zouden zorgen dan voor onszelf, en dat heb ik toen aangepakt. We kunnen keihard zijn voor onszelf en dat was ik zelf ook, maar op die manier zou jij je beste vriendin nooit behandelen. Dat inzicht was best pijnlijk en daarom werd ik zachter voor mezelf.”

Liever voor jezelf zijn, dus. Wat zijn hierin de grootste valkuilen?

“Het is verleidelijk om altijd maar door te rennen. Deze maatschappij met al haar prikkels daagt ons daar ook toe uit. Maar wat als je je eens wat vaker afvraagt: moet ik dit doen en moet het nu? Dat zet dingen in perspectief. Goed voor onszelf zorgen stellen we vaak uit. ‘Als ik dit afmaak, dán kan ik op vakantie.’ En die vakantie moet dan ook meteen alles goedmaken. Dat legt er een enorme druk op.

Als je dagelijks aan jezelf vraagt: ‘wat heb ik nu nodig?’, heb je veel meer losse zelfzorg-momenten en laad je makkelijker op. Soms zit dat in heel simpele dingen. Ik ging op stressvolle momenten tijdens kantoordagen altijd even een glaasje water halen, of naar het toilet. Even uit de situatie, even alleen. Tune regelmatig in: wat zou me helpen?”

3 tips van Maaike om beter voor jezelf te leren zorgen:

Zorg voor een goede basis.

Slapen, eten en (buiten!) bewegen, het zijn vaak de eerste dingen die we laten verslonzen als het zwaar of veel wordt. Terwijl je het nóg zwaarder maakt door daar weinig aandacht te besteden, want je stopt dan de verkeerde brandstof in je tank en loopt het risico op doorbranden. Wees je bewust van je valkuilen en leer nee zeggen.

Vaak is het makkelijker om ja te zeggen. Als je zegt: ‘ik wil er even over nadenken’, haal je de directe verwachting uit de lucht. Je bouwt dan bij de ander al de mogelijkheid in dat iets niet doorgaat, zonder de directe spanning van een teleurstelling. Put je bij nee zeggen niet uit in redenen, dat is niet nodig en kan een aanleiding zijn om je toch te laten overhalen. Stel jezelf wat vaker de vraag: ‘moet ik dit nu doen?’ op de volgende manier:

Moet ik dit nu doen? > Moet het?

ik dit nu doen? > Moet het? Moet ik dit nu doen? > Moet ik het per se doen?

dit nu doen? > Moet ik het per se doen? Moet ik dit nu doen? > Of iets anders?

nu doen? > Of iets anders? Moet ik dit nu doen? > Kan het ook op een ander moment?

doen? > Kan het ook op een ander moment? Moet ik dit nu doen? > Of misschien juist laten?

*Maaike Helmer is auteur van het boek NIETS, over meer innerlijke rust. Het is verkrijgbaar via Stressedout.nl en de meeste (online) boekhandels.

Fotografie Unsplash.com/Joanna Nix

