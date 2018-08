Tekenen maakt mindful

Soms is een kleine verandering of nieuw ritueel al genoeg om je dagelijkse leven op te frissen. In de special Mindfulness voor elke dag vertelt Hylkje Ehrenburg (39) hoe ze elke dag tijd maakt om te tekenen.

Zitten je dagen doorgaans snel vol?

“Ja, mijn leven is op het moment best heel hectisch. We zijn net verhuisd naar een klushuis uit de jaren dertig en bivakkeren met z’n vieren beneden: de slaapkamers verbouwen we zelf. Daarnaast werk ik een paar dagen per week in een winkel met kunstenaarsbenodigheden, voor mij is dat echt een snoepwinkel. Ik vind het heerlijk om tussen de papieren, kwasten en schildersezels te staan. De gesprekken met klanten zijn inspirerend, maar mijn hoofd wordt er soms ook onrustig van.”

Hoe ontspan je dan tussen de bedrijven door?

“Ik maak elke dag – ’s avonds, als de kinderen op bed liggen en in het weekend – tijd voor een tekening. Zo verwerk ik wat ik meemaak, als een soort uitlaatklep. Vaak maak ik kleine tekeningetjes met veel details van mensen of dieren, in waterverf of gouache – mooie verf die je goed kunt combineren met andere materialen.

Achter de tekentafel valt een last van me af, omdat ik vrijwel direct helemaal in de tekening zit. Mijn gepieker stopt: de wereld is even niet groter dan de tekening die voor me ligt. Ik vind het leuk om nieuwe kleuren uit te proberen en kijk steeds beter naar zowel de details als het grote geheel. Het is alsof de tijd stilstaat: ik kan eindeloos blijven doorgaan met tekenen.”

En daarna?

“Ervaar ik meer tevredenheid en geluk. Mijn besognes over werk en andere zaken zijn minder geworden en ik kijk niet meer zo tegen dingen op, ik zie ze in de juiste proporties. En ik houd meer overzicht: ik zie scherper wat er allemaal moet gebeuren en waar ik het beste mee kan beginnen. Soms heb ik verrassend veel fut om te gaan verbouwen, terwijl ik niet eens echt een klusser ben. In mijn verbeelding draai ik ineens mijn hand niet meer om voor een hamer en een verfroller. Die verbouwing fixen we wel, denk ik dan.”

Lees in de Mindfulness voor elke dag special meer verhalen over hoe mensen mindfulness toepassen in hun dagelijks leven.

Tekst Mariska Jansen Fotografie Jeremy Bishop/Unsplash.com