Tevreden zijn met wat er is

We streven non-stop naar verbetering – van relaties, onze carrière, ons eetpatroon. Maar, vindt journalist Bernice Nikijuluw, laten we niet vergeten te kijken naar het geluk dat we ongemerkt al verzameld hebben. Daarmee mogen we namelijk ook best tevreden zijn.

Een wake-upcall hebben we allemaal weleens nodig, want het is maar al te makkelijk om te verzanden in ontevreden gedachten. ‘Hadden we maar een groter huis, dan zou het hier niet zo’n eeuwige puinhoop zijn.’ * ‘Ik word er ook niet knapper op, was ik nog maar tien jaar jonger.’ * ‘Ik wou dat ik mooi kon zingen/gitaar spelen/schilderen, dan zou ik heel gelukkig zijn.’ * ‘Wat maak ik toch altijd stomme opmerkingen tijdens vergaderingen, mijn collega’s zullen wel denken.’ * ‘Die achterburen hebben het allemaal zo goed voor elkaar, waren wij maar zo’n modelgezin.’

Natuurlijk is het alleen maar menselijk om af en toe even te dagdromen of te balen; halleluja-zingend door het leven gaan hoeft echt niet. Maar blijven hangen in negatieve gedachten terwijl je over het hoofd ziet wat je allemaal wel hebt, is zonde van de tijd en weerhoudt je ervan om echt gelukkig te zijn. Toch is het heel verklaarbaar dat we het doen, want ons brein richt zich van nature vooral op het negatieve. Deze negativity bias, zoals psychologen het noemen, betekent dat negatieve ervaringen en gedachten veel sneller in ons geheugen worden opgeslagen dan positieve.

Dat is door de evolutie zo bepaald, zodat we ons bij dreigend gevaar volledig op één probleem kunnen richten – iets wat handig is als je wordt achtervolgd door een woedende mammoet, maar voor ons moderne mensen als nadeel heeft dat vervelende momenten in ons brein gegrift staan. Tijdens een etentje met vrienden kan bijvoorbeeld één vervelende opmerking van een tafelgenoot de avond verpesten. Zelfs als het 99,9 procent van de tijd gezellig was, is het waarschijnlijk juist die onaangename 0,1 procent die blijft hangen.

Volgens neuropsycholoog Rick Hanson kunnen we tegenwicht geven aan die negativiteitsfout door langer stil te staan bij fijne ervaringen, hoe klein ook. Op die manier geef je het positieve net zo veel kans om een plaatsje te veroveren in je geheugen als het negatieve. De dag overdenken helpt daarbij; wat ging er goed, waar ben je dankbaar voor, wat heb je voor elkaar gekregen en wat heeft je vandaag verrijkt?

Tekst Bernice Nikijuluw Fotografie Brooke Cagle/Unsplash.com