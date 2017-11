Meer grace in je leven

Volgens dansjournalist Sarah Kaufman worden we veel gelukkiger als we wat meer ‘grace’ (hoffelijkheid en vrijgevigheid) in het leven zouden toelaten. We geven tien tips.

Minder je vaart. Haasten en grace gaan niet samen. Oefen je in tolerant zijn. Luister écht naar mensen. Maak ruimte voor anderen: op de stoep, in de trein, in een café, tijdens een vergadering, in je leven. Probeer dingen makkelijker te maken voor anderen. Neem een compliment aan of de aangeboden stoel in een bus – zo voelen anderen zich goed over wat ze doen. Maak het je makkelijk. Gooi pijnlijke schoenen uit, bevrijd jezelf van zware tassen. Beweeg. Doe aan yoga. Ga dansen. Het is makkelijker om gracieus te handelen als je lichaam kalm en soepel is. Oefen je in alert zijn. Zoek naar grace waar je ’t het minst verwacht. Wees vrijgevig. Enjoy! Hef het glas naar het leven, cheers!

Een artikel over grace vind je in Flow 2.

Tekst Annemiek Leclaire Illutraties Marijke Buurlage