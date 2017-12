Tips om uit je comfortzone te komen

Af en toe is het goed om buiten je comfortzone te gaan, maar het is niet altijd even makkelijk. Hoe kun je dit aanpakken?

Experimenteer

Bedenk eens een leuke verrassing voor je partner, bestel een drankje dat je nog nooit eerder hebt gedronken, zeg de waarheid (zonder bot te zijn), volg een korte cursus die je nooit zou volgen. Kijk of je de grenzen kunt oprekken van het gebied waarvan jij dacht dat je interesses lagen. Op die manier ontwikkel je je. Je voelt wat een nieuwe ervaring je kan geven, en dat moedigt je aan vaker je grenzen wat op te rekken.

Onderzoek wat je echt wilt

Weten wat je wilt helpt je ook om uit die comfortzone te komen. Dus onderzoek je diepste wensen. Gebrek aan verlangen pint je net zo stevig vast op je vertrouwde plek als angst. Hoe saai of pijnlijk je comfortzone ook is: als er niets nieuws is wat je wenkt, blijf je waar je bent.

Noem het anders

Coach Frederike Dekkers heeft een simpele maar doeltreffende truc: noem wat je gaat doen niet ‘eng’ maar ‘spannend’. Dat voelt meteen anders. Het is dan niet langer een probleem, maar een uitdaging.

Neem kleine stapjes

“Als je meteen van A naar B wilt, word je waarschijnlijk teleurgesteld,” zegt psycholoog Pieternel Dijkstra. “De kans is groot dat het mislukt omdat de sprong te groot is. En zo’n negatieve ervaring moedigt niet erg aan om het nog een keer te proberen. Bedenk daarom kleine stapjes, oplopend van ‘niet zo spannend’ naar ‘best moeilijk’. Door je goed voor te bereiden en niet te veel in één keer te willen, vergroot je de kans op succes. En daar haal je een volgende keer weer kracht uit.”

Tekst Otje van der Lelij Illustratie Shutterstock