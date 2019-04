Uit je comfortzone komen: 3 tips

Het is een fijne plek om te vertoeven, onze comfortzone. Maar soms is het ook goed om de grenzen ervan een beetje op te rekken. Drie tips om uit je comfortzone te komen.

Begin klein

Neem je eenmaal het besluit om iets spannends of nieuws te doen, probeer het dan niet te groot te maken. Psycholoog Pieternel Dijkstra: “Als je meteen van A naar B wilt, word je waarschijnlijk teleurgesteld. De kans is groot dat het mislukt omdat de sprong te groot is. En zo’n negatieve ervaring moedigt niet erg aan om het nog een keer te proberen.” Begin dus met kleine stapjes. Zou je bijvoorbeeld een keer alleen op reis willen gaan? Stap dan niet meteen het vliegtuig naar Bali in voor drie weken, maar begin met een nacht of twee in een onbekende stad in Nederland.

Probeer iets nieuws

Uit je comfortzone komen betekent ook nieuwe dingen ondernemen. Neem eens een andere route naar je werk, volg een cursus die je niet zo snel zou volgen of maak eens een totaal andere maaltijd dan je gewend bent. Op die manier ontwikkel je je. Je voelt wat een nieuwe ervaring je kan geven, en dat moedigt je aan vaker je grenzen wat op te rekken.

Wees niet te streng voor jezelf

Lukt het je de eerste of tweede keer niet om die grenzen op te rekken, wees dan niet te hard voor jezelf. De intentie is daar en je hebt het geprobeerd, dat is al dapper genoeg. Kijk in plaats daarvan of je een andere stap kunt zetten die misschien iets minder groot en eng voelt.

Fotografie Anja/Unsplash.com