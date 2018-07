Uit je comfortzone reizen

Het kan met een film, een nieuw uitzicht of eens iets heel anders koken. Maar wil je écht uit je comfortzone komen, dan blijkt op reis gaan erg effectief. Journalist Annemiek Leclaire en haar zoektocht naar verwondering.

‘We zitten veel te lang in kamers met gesloten luiken.’ Met dat citaat van reisschrijver Bruce Chatwin opent Ap Dijksterhuis zijn boek Wie (niet) reist is gek. Dijksterhuis is hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en houdt hartstochtelijk van reizen. Volgens hem is het voor hersenen en hart heilzaam om regelmatig radicaal uit onze comfortzone te breken. De meest natuurlijke manier om dat te doen is door op reis te gaan.

“Die comfortzone is een ruststand,” zegt Dijksterhuis. “Op zich niks mis mee; het is een doel van mensen om zich comfortabel, veilig en prettig te voelen. Het nadeel is: als je er niet regelmatig uitbreekt, slaap je in, en een deel van je hersenen ook. Daardoor worden we minder creatief en gaan we minder uitdagingen aan. Onze vaste routines zorgen ervoor dat we in die comfortzone blijven, en die comfortzone zorgt er weer voor dat we routinematig blijven handelen. Dat versterkt elkaar.”

Volgens Dijksterhuis kunnen nieuwe prikkels ons uit die statische gemoedstoestand halen. Dat kan in de vorm van films, theater, een goed gesprek, maar niets werkt volgens hem zo effectief als op reis gaan. Reizen verrijkt het emotionele repertoire, stelt hij. Nieuwe natuur, nieuwe uitzichten, andere architectuur, andere culturele gebruiken, ander eten, andere mensen, andere gesprekken: het zou allemaal kunnen leiden tot verwondering, en dat is voor ons welzijn een heel nuttige emotie.

Tekst Annemiek Leclaire Illustratie Maria Luque