Versimpel je leven

Haar leven was te vol, besefte journalist Annemiek Leclaire vorig jaar. En dus riep ze een ontploeterjaar uit: 365 dagen vertragen, minderen en versimpelen.

Ik was nog maar net begonnen toen ik een advertentie van de online cursus A year to simplify your life van DailyOM tegenkwam. ‘In de drukke wereld van vandaag hebben we de neiging te veel te plannen. We stapelen meer verantwoordelijkheden, meer verplichtingen en daarmee onvermijdelijk meer stress op ons bord. Onze relaties lijden daaronder, onze huizen worden een puinhoop, onze lichamen en zielen kwijnen weg. Als we manieren kunnen vinden om het teveel van ons leven af te schrapen en af te zien van zelfopgelegde onnodige verplichtingen, kunnen we weer opbloeien. Dan krijgen we tijd voor zelfzorg, voor de verdieping van onze relaties, voor schoonheid.’ Alleen al het lezen van deze woorden luchtte me op. Ik schreef me in. Het leek me een goed hulpmiddel voor mijn ontploeterproces.

Simplify your life is ontwikkeld door de Amerikaanse Stephanie Bennett Vogt, die onder meer Mindful opruimen – Haal de bezem door je leven schreef. Centraal in haar boeken en cursussen staat je ontdoen van clutter: rommel. Met ‘rommel’ bedoelt ze dat wat opgehoopt ligt, of het nu spullen, gedachten of gevoelens zijn. Rommel in je hoofd, hart of huis dus. Een lichter leven ontstaat pas als we dat leren opruimen.

De eerste lessen gingen over bewustwording. Hoe zou het voor mij voelen als het leven zou ‘kabbelen als water’? Hoe voelden momenten van flow, gemak, stilte? En hoe was het om vast te zitten? Braaf pende ik ’s avonds in het schemerlicht de antwoorden op papier. Flow is voor mij een rustige focus op dingen. Ik zie het als een grote luxe als ik me onbekommerd kan concentreren op iets wat ik interessant vind. Vastzitten daarentegen is het gevoel altijd achter te lopen op een overvolle planning. Het gevoel van tijdtekort. Van tekort sowieso.

Om te leren hoe je je de tijd meer toe kunt eigenen, ging de cursus vervolgens over de kracht van vertragen. Ik moest beginnen met een ‘daily practice of slowing down’. ‘Kun je ergens vijf minuten langer de tijd voor nemen?’ was de vraag. Ik besloot die te nemen voor opstaan en naar bed gaan. Ik zette de wekker een kwartier eerder en als ik ’s ochtends wakker werd, draaide ik me eerst nog eens om, nam een kop koffie, dacht na over de dag, keek naar de bomen.

Dat deed ik ook als ik naar bed ging: met een mok thee kijken naar de nacht, door de open ramen luisteren naar het geroezemoes op het plein beneden. Die twee kleine stapjes voelden al als winst: aan het begin van de dag liet ik me niet meteen meer door allerlei wissewasjes van mezelf wegtrekken, aan het eind van de dag keerde ik naar mezelf terug. Wat het me ook leerde: we hebben dit soort vaardigheden tegenwoordig nodig om overeind te blijven in een overweldigende wereld.

