Volgens filosoof Coen Simon kunnen we het leven zien als een dans: je bedenkt niet van tevoren hoe je precies gaat bewegen. Durf ook in het dagelijks leven eens wat vaker te vertrouwen op de toekomst.

“We hebben als mensen de neiging om de wereld naar onze eigen interpretatie, voorstelling en wensen te ordenen. En daar leent het denken zich uitstekend voor. Zo zijn we tegenwoordig erg aan het nadenken over wie we zijn. Pas als je daarover hebt nagedacht, weet je wat je echt wilt en kun je daarvoor ‘gaan’. Maar zo is het leven niet, de wereld voegt zich niet naar jouw gedachten erover. Die gaat gewoon zijn eigen gang.”

Gewoon dóen

“Onze voorkeur voor denken is best logisch. Want denken is in zekere zin veiliger dan doen. Voor het doen is altijd een risico nodig. Je kunt wel alles weten, maar als je echt iets wilt doen, moet je een sprong in het ongewisse maken. We vertrouwen graag op het weten en het denken, en hebben nog maar weinig echte directe ervaringen.

Een voorbeeld daarvan is de opvoeding. We lezen van alles over hoe kinderen in elkaar zitten en de ene wetenschappelijke theorie over wat goed voor ze is, buitelt over de andere. We weten zo veel, dat we heel voorzichtig zijn geworden en bang om het verkeerd te doen. Terwijl het gewoon dóen de enige manier is om uit te vinden hoe iets echt werkt. Het denken houdt ons voor de gek. Wij stellen ons de wereld op een bepaalde manier voor en maken hem op die manier overzichtelijk, maar het is wel belangrijk om te beseffen dat dat ons beeld ervan is.”