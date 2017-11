Vogels kijken voor je plezier

Je hoeft geen kenner te zijn om plezier te beleven aan vogels. Met een app, boek en verrekijker kom je een heel eind, ontdekt journalist Irene Ras.

Hoewel ik vogels altijd al leuk vond, ben ik absoluut geen vogelkenner. Ooit plakte ik daarom een kaart met illustraties van tuinvogels op mijn koelkast. Die bestudeerde ik zo nu en dan tijdens de afwas of het koken. Hoopvol keek ik vervolgens door het keukenraam, maar nooit belandden de vogels van de kaart in mijn achtertuin. Vogels spotten bleek knap ingewikkeld. Buiten las ik liever een boek of was ik bezig in de tuin, en dacht ik er niet meer aan. De laatste verhuizing overleefde de kaart dan ook niet.

Toch is vogels kijken en je verwonderen en verbazen geen hogere wiskunde, leerde ik later. Maar wil je er plezier aan beleven, dan moet je je omgeving eerst goed zíen. Camilla Dreef is bioloog en ambassadeur van de Vogelbescherming. Ze heeft geleerd dat je op verschillende manieren naar vogels kunt kijken. Kennis van vogels is handig, maar het begint met stilstaan en je omgeving in je opnemen.

“Dat is voor veel mensen best lastig in hun drukke leven. Maar je kunt ook tijdens de lunch ergens buiten gaan zitten, om je heen kijken en bedenken: wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dan maak je ruimte in je hoofd en zie je de meest bijzondere dingen. Ook na een drukke dag is het heerlijk om nog even vogels te kijken. Ik concentreer me dan volledig op mijn omgeving, alles neem ik in me op. De rest van de dag vergeet ik.”

In zijn boek Ontpopt – Stedeling ontdekt natuur beschrijft journalist Caspar Janssen hoe zijn liefde voor de natuur opbloeide. Ook bij hem begon het met stilstaan. Toen hij verwoede pogingen deed om te stoppen met roken, rookte hij af en toe nog op zijn balkon. Als vanzelf keek hij om zich heen. “Zo ontdekte ik steeds meer vogelsoorten. Na een tijdje wilde ik weten wat ik precies zag, dus kocht ik een vogelgids. Daardoor herkende ik tijdens wandelingen ook steeds meer vogels. Ineens werd het bos één groot levend toneelstuk.”

Al wandelend bracht Janssen het landschap in kaart en schreef er columns over in de Volkskrant. “Vroeger vond ik de natuur maar saai, nu ontdekte ik dat die saaiheid in jezelf zit. Natuur komt tot leven door wat je er zelf van maakt.”

