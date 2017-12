Waarom iedereen kan zingen

Waarom heeft iemand ooit bedacht dat zingen mooi moet zijn? Zonde, want nu houden veel mensen hun mond, zoals ook journalist Laura van der Meer. Maar ook al zing je ‘vals’, het is enorm ontspannend én het geeft energie.

Ooit is bedacht dat gezang kraakhelder moet klinken. Maar waarom eigenlijk? “Perfectionisme is saai,” vindt Ellen Bakker, die al meer dan twintig jaar werkt als zangeres en zangdocent. “Zelf geef ik niet de voorkeur aan iemand die technisch mooi zingt. Ik wil geraakt worden. Joe Cocker zal vroeger vast van mensen te horen hebben gekregen dat hij maar beter gitaar kon spelen in plaats van zingen. Maar die man moest gewoon zingen! Ik luister graag naar een stem die iets te vertellen heeft: dat kan iets kleins en kwetsbaars zijn, iets uitbundigs of iets rauws.”

Geen twee stemmen zijn hetzelfde, en wie zich vergelijkt met een ander die ‘mooi’ zingt, laat in die vergelijking iets verloren gaan. Jij bent Édith Piaf niet. en zij kan ook niet klinken zoals jij. Zingen is geen poging om iemand na te doen en iets te bewijzen. Het hoeft helemaal niet te voldoen aan een maatstaf. Ellen: “Als we ons blijven spiegelen aan professionele zangers, denken we: laat ik zelf maar niet meer zingen in het openbaar. Doe dat wel. Ga op een koor waar geen audities zijn of doe mee met een inloopkoor. Merk hoe leuk en lekker het is om te doen, want dat is de enige reden waarom mensen zingen. Goh, mijn stem hoort gewoon bij de rest, is wat ik altijd te horen krijg van mensen die vinden dat ze niet kunnen zingen en dat schoorvoetend toch doen.”

Zou je graag willen beginnen met zingen? Onlangs verscheen het boek De twaalf dagen met Kerstmis (uitgeverij Christofoor) van schrijver en behangontwerper William Morris. Hierin vind je traditionele feestliedjes met Morris’ patronen en toegevoegd werk van tekenaar Liz Catchpole. De teksten zijn uit het Engels vertaald door zanger en componist Jan Rot, luister hier zijn versie van een liedje uit het boek.

