Waarom mindfulness je juist nu kan helpen

Bij Flow zijn we al een hele tijd fan van mindfulness. Hoe kan die je helpen in deze periode, met minder structuur en meer onzekerheid? We vroegen het aan Rob Brandsma, psycholoog en directeur van het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam.

Rob Brandsma: “Het gaat in deze periode over wezenlijke dingen: onze bewegingsvrijheid, gezondheid, sociaal contact, zorgen over je inkomen of baan. Maar ik zou bijna zeggen: eigenlijk is mindfulness híervoor gemaakt. Juist nu kan die je helpen door opmerkzaam te zijn, je bewust te worden van wat er allemaal gebeurt, en van je vaak automatische reacties daarop.

Een voorbeeld. Je kunt telkens willen weten of er nieuws is over het coronavirus. Dat is begrijpelijk, maar daardoor kom je ook in toestand van onrust terecht die voortdurend gevoed blijft worden. Vanuit een ‘mindfulle’ houding kun je kijken: welke informatie heb ik eigenlijk echt nodig? En ben ik erbij gebaat om steeds meer te weten? Of zie ik dan alleen maar mijn gevoelens van angst en onmacht toenemen?”

Door opmerkzaam te zijn in plaats vanuit de automatische piloot te handelen, word je je bewuster van wat er in je leeft. En van wat je echt nodig hebt, in deze tijd.

Fotografie Annie Spratt/Unsplash