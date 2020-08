Waarom we zo geloven in mindfulness

Het laatste wat we willen is als een soort zendelingen overkomen, maar o wat geloven we toch in mindfulness.

We ontdekten het meer dan tien jaar geleden, toen we allebei nog bij een ander tijdschrift werkten en een beetje vastdraaiden. In het vele werk. In het perfect willen zijn. In het niet kunnen loslaten, in niks willen missen en in moeder zijn. Want zoals zo velen waren we overbelaste, onzekere en licht doorgedraaide jonge moeders. Dat biechtten we – eerst met enige schroom maar later enigszins opgelucht – aan elkaar op.

En allebei hadden we het idee dat we er zelf even niet meer uitkwamen: uit het gepieker, ’s nachts wakker liggen en bang zijn voor van alles. “Ik ga een mindfulnesstraining doen,” zei de een (Irene). “Anders ga je mee?” En zo vonden we onszelf een paar weken later terug op een yogamatje in een oud dorpshuis. Bij een ontzettend geweldige trainer (tip als je zelf een cursus wilt volgen: zoek iemand met wie het klikt. Dan wordt een mindfulnesstraining iets waar je naar gaat uitkijken).

Uit het werk gingen we altijd meteen door, haalden dan sla of sushi bij de supermarkt en aten dat op een bankje in het park op. Intussen verheugden we ons alvast op de avond in het zaaltje in het oude gebouw aan de straat met de hoge bomen. Na die training ontstond zo zelfs het idee voor Flow. Want hé, wat een verademing was dit. En als het voor ons werkte, dan werkte het vast voor anderen ook. Het was het begin van een heel nieuwe manier van tegen het leven aankijken.

Maar uit ervaring weten we: het woord mindfulness is soms een beetje een hobbel (en bij sommigen roept het meteen een kriebel op), terwijl het zo’n praktische en makkelijk toepasbare manier is om lekkerder je leven te leven. Het helpt tegen drukte in je hoofd, gejaagdheid, keuzestress, niet kunnen ontspannen. In een volle tijd, waarin zo veel mogelijk is, je zo veel van jezelf moet, je het ook zo vaak even niet weet, is het een heel prettige manier om rust en ruimte te krijgen in je dagen.

Online mindfulness cursus van Flow

Om je kennis te laten maken met mindfulness hebben we een online cursus via Instagram gemaakt: Het leven kan anders. Door opmerkzaam te zijn, leer je wat er in je speelt, en ga je onderscheid maken tussen gedachten, emoties en gedrag. Daardoor blijf je vaker in het nu, in plaats van altijd maar vooruit en achteruit te leven. Én maak je bewustere keuzes en ontdek je: het kan ook anders.

Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash.com