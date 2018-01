Weggeven maakt blij

Een ander een plezier doen met jouw spullen – daar krijg je zelf ook weer een goed gevoel van, blijkt uit onderzoek.

Overal ter wereld worden mensen gelukkiger van weggeven, concludeerden een aantal psychologen en economen in Canada. Ze lieten een groep Canadezen en Ugandezen terugdenken aan iets wat ze in het verleden hadden gekocht, voor zichzelf of voor een ander. Van de gedachte aan een gift voor een ander werden ze blijer dan van de gedachte aan zelfverwennerij – dat gold trouwens zowel voor de welvarende Canadezen als voor de Ugandezen, die zelf weinig te besteden hadden.

De onderzoekers deden ook een experiment in India waaruit bleek dat deelnemers gelukkiger werden van een cadeautje weggeven dan het zelf houden. Of het presentje voor een bekende of een onbekende was, maakte niet uit voor het geluksgevoel. Wel van belang: dat de gevers zelf mochten kiezen voor wie het cadeau was. Als de onderzoekers dat bepaalden, werden de gevers er minder blij van.

Uiteindelijk werkt het dus in ons voordeel om te geven, concluderen de onderzoekers. Maar behalve dat doorgeven een mooie manier is om spullen een tweede kans te geven en anderen blij te maken, ziet trendwatcher Lieke Lamb ook nog een ander aspect. “Steeds meer mensen willen spaarzaam en duurzaam met spullen omgaan in plaats ze snel weg te gooien. Wat is er dan fijner dan iets delen of het een tweede leven geven bij een ander?”

Tekst Anneke Bots Illustratie Katrin Coetzer