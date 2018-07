Zeg jij weleens nee?

Vaker nee zeggen begint bijvoorbeeld met het inzicht dat je bang bent om niet aardig gevonden te worden. Hoe kies je wat makkelijker voor jezelf?

Maak jezelf niet kleiner

Wie altijd maar aardig gevonden wil worden, doet zichzelf tekort. Je komt niet genoeg voor je eigen belangen op, je laat anderen altijd voorgaan, je zegt alles met een glimlach waardoor de boodschap niet overkomt. “Op korte termijn kan het lekker voelen om je eigen belangen even aan de kapstok te hangen,” zegt Bert van Dijk, trainer en schrijver van het boek Waarom niet iedereen mij leuk hoeft te vinden. “Maar op langere termijn levert het problemen op: je identificeert je namelijk met iets wat buiten jezelf ligt. En je doet ook anderen tekort, want die krijgen van jou geen dingen te zien en te horen waar ze misschien iets aan kunnen hebben.”

Voor jezelf kiezen

Veel gedrag ontstaat door aannames: dingen die je jezelf bent gaan wijsmaken. Zoals het stemmetje dat zegt dat je pas wat waard bent als anderen je daarin bevestigen. “Vaker nee zeggen begint vaak met inzien dat je bang bent om niet aardig gevonden te worden,” zegt arbeids- en organisatiepsycholoog Mieke Meulmeester. “Als je accepteert dat niet iedereen jou aardig kan vinden en jou ook niet aardig hóeft te vinden, kun je makkelijker voor jezelf kiezen. Dat wil niet zeggen dat je daarin berust, maar van daaruit kun je verder kijken: wat wil ik wel, hoe wil ik me ontwikkelen en waar wil ik heen.”

Schuldgevoel

Wat nee zeggen moeilijk kan maken, is het schuldgevoel dat daarna opduikt. Dat het er is, is één ding. Maar moet je er ook naar handelen? Nee, dat hoeft niet. Het begint met het besef dat je vaak dingen doet uit schuldgevoel. Dat is niet altijd slecht, want het zorgt ervoor dat je klaarstaat voor andere mensen. Maar zeg je een keer nee, dan betekent dat schuldgevoel niet dat je een slecht mens bent. Het is een signaal, maar je hoeft er verder niets mee te doen.”

Tekst Fleur Baxmeier Fotografie Felix Russell/Unsplash