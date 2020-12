Zo blijf je nieuwsgierig: inzichten en tips

Nieuwsgierig zijn helpt je om iets te (willen) leren. De kracht van nieuwsgierigheid, en hoe je het weer ontwikkelt.

Nieuwsgierig zijn verhoogt je levensgeluk

Nieuwsgierigheid is het hoofdingrediënt van een gelukkig leven: het brengt je wijsheid, inzicht, creativiteit, ideeën, verrassingen en kennis, zegt klinisch psycholoog Todd Kashdan in zijn boek Nieuwsgierig?. Kashdan ontdekte dat mensen die onverschillig door het leven gaan, hun genot vooral halen uit hedonistisch gedrag (denk aan: seks en drank). Dat blijkt weinig bij te dragen aan een langdurig gevoel van levensgeluk. Nieuws­gierigen halen hun plezier eerder uit nieuwe ervaringen en kennis: dat geeft ze een gevoel van verrijking en zinvolheid, en dat is een veel duurzamer en stabieler geluksgevoel.

Of, zoals Daniel Gilbert, hoogleraar psychologie aan Harvard, het zegt in zijn boek Stuiten op geluk: uiteindelijk zijn het niet de zekerheden of bekende dingen die ons gelukkig maken, maar juist de verrassingen, nieuwe ervaringen, uitdagingen, ontdekkingen en onverwachte leermomenten. Nieuwsgierigheid kan ervoor zorgen dat die dingen op je pad komen.

Je houdt je relaties bloeiend

Nieuwsgierige mensen leggen makkelijker sociale contacten. Oprechte interesse in de ander is de basis voor nieuwe vriendschappen, maar óók voor de houdbaarheid ervan. Dat geldt ook voor liefdesrelaties. “Een belangrijke oorzaak van liefdesbreuken is verveling,” zegt psycholoog en mindfulness­trainer Margôt van Stee in Flow.

Niet spanning. Niet ruzie. Maar pure ­verveling. In het begin groeit en bloeit een relatie omdat je nieuwe inzichten, uitdagingen en variatie in elkaars leven brengt. Maar na verloop van tijd treedt een sleur in. Vaak denk je elkaar zo goed te kennen, dat je het ­antwoord op alle vragen wel weet en je dus niets meer vraagt. Of je vraagt niet door. Je daagt elkaar niet meer uit met nieuwe plannen. Van Stee: “Het kost na tien jaar misschien wat meer moeite, maar als je die moeite neemt, valt er vaak nog heel veel aan elkaar te ontdekken. Ook omdat mensen veranderen. Nieuwsgierig blijven en nieuwe dingen blijven doen kunnen een relatie fris houden.”

Zo word je weer nieuwsgierig

Stel je open op. Sta open om iets nieuws te leren, iets af te leren of opnieuw te leren. En om van gedachten te veranderen of je mening te herzien. Vind niets vanzelfsprekend. Bij de minste of geringste twijfel: ga op onderzoek uit. Besef dat dé waarheid niet bestaat, en dat je alles van verschillende kanten kunt bekijken. Blijf eindeloos vragen stellen. Neem de houding aan van een onderzoeksjournalist, en stel de basisvragen bij alles wat je fascineert: wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom. Plak niet te snel ergens het etiket ‘saai’ op. Als iets je niet direct boeit, probeer het dan niet meteen af te schrijven als ‘oninteressant’. Want alles kan onverwachte kanten hebben. Zie leren als iets leuks. Geniet van de stappen die je maakt tijdens het leerproces: beschouw dat leerproces zelf als doel.

