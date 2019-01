Zo doe je dat: vertragen

We schrijven er vaak over: een stapje terug doen, vertragen, tot rust komen. Maar wat zoeken we nu eigenlijk? En hoe vertragen we dan in ons vaak zo drukke dagelijkse leven?

Op zoek naar ontspanning

Onthaasten, verlangzamen, niksen, niets doen, het zijn veelgebruikte woorden, maar wérkwoorden. Ontspannen dus als een taak op je to do-lijst. We zoeken rust en we zoeken steeds harder, vaak zonder het te vinden. We maken het onszelf ook niet makkelijk, want hebben we eens een keer niets om handen, dan ligt daar onze mobiel om op te kijken. Het is heel menselijk dat we altijd iets willen doen en afleiding zoeken, en het moeilijk vinden om alleen maar te ‘zijn’ en ons niet te laten sturen door gedachten. Echt tot rust komen valt dus nog niet mee.

Toch is het niet onmogelijk. Zo ontdekte Maaike Helmer, jounalist en oprichter van Stressedout.nl, dat rust vooral in de kleine, gewone dingen te vinden is. Ze noemt het de tussenmomenten van het leven: “Die zien we vaak over het hoofd, maar ze kunnen een bron van rust zijn. We zijn het verleerd om stil te staan en ons te verwonderen.” Naast ontspannen door wat vaker te zijn in plaats van te doen, vind je rust ook in activiteiten die je blij maken, waar je van oplaadt. Als je die combineert met wat vaker stilstaan en gewoonweg niets te doen, is écht ontspannen dichterbij dan je denkt.

Innerlijke rust

Hoe vind je de rust in jezelf? Maaike vond het in het Japanse begrip ‘ma’: “Ma betekent zoveel als ‘interval’, ‘tussen’ of niet-ruimte-niet-tijd. Ma gaat ervan uit dat de ruimte die wij westerlingen ‘niets’ noemen, wel degelijk wordt gevuld met ‘iets’. Kort, versimpeld en heel westers samengevat: niets kan óók iets bevatten.”

Vaker nietsdoen dus, lege momenten niet opvullen met je telefoon of andere bronnen die zorgen voor snel vermaak, maar gewoon zijn. Ook mindfulness focust zich op wat minder in de doe-stand leven (die stand van to do-lijstjes afvinken en ondertussen alweer denken aan het volgende). Mindfulness leert je om bewuster te leven, waardoor je dingen minder gedachteloos doet. Ook yoga en meditatie kunnen hierbij helpen.

De rust in jezelf kun je ook vinden door de stilte op te zoeken. Door te gaan naar een plek waar geen afleidingen zijn en waar je alleen met jezelf bent, zoals het strand, bos of een ander natuurgebied, Vind je het lastig om die stilte te vinden? Er zijn speciale weekenden voor en je vindt ook meerdere films en boeken over het onderwerp.

Activiteiten waar je van ontspant

Naast die innerlijke rust, kun je ontspanning ook vinden in een activiteit. Door iets te doen wat je leuk vindt en waar je weer energie van krijgt. De een zoekt het in een lange wandeling of (doelloos) hardlopen, de ander laadt op van het lezen van een boek en weer iemand anders vindt het in bezig zijn met de handen of door iets creatiefs te doen. Zoals breien, haken of tekenen. Het bijhouden van een bullet journal kan volgens journalist Caroline Buijs ook voor rust zorgen. “Doordat je een agenda, dagboek en to do-lijst ineen hebt, is er meer overzicht en dat zorgt weer voor wat meer ruimte in je hoofd.”

Tot rust komen in je werk

Rust kun je dus vinden in de lege momenten van je dag en in een ontspannende activiteit, maar hoe zit het met je werk? Het maakt een groot deel uit van ons leven en kan soms een grote bron van stress zijn. Hoe zorg je er dan toch voor dat je ook tot rust komt tijdens je werkuren? “Door zachter te werken,” zegt businesscoach Ellen de Lange-Ros. Ze schreef er een boek over en maakte voor Flow blogs over het onderwerp.

Ellen: “Bij zacht werken gaat het niet om een vierurige werkweek, een lange sabbatical of retraite in een ver land. Je kunt het gewoon tijdens je werkdag doen, op dit moment. Zacht werken is met aandacht je werk doen, op een ontspannen manier, en zo je dromen realiseren. Het haalt je weg uit de wereld van rennen met te weinig tijd, de wereld van schaarste. Door zacht te werken, stap je in de wereld van overvloed. Er is genoeg tijd om de dingen goed te doen, dingen waaraan jij bewust je aandacht wilt geven.”

Meer lezen over tot rust komen? We hebben meerdere specials over mindfulness en maakten ook Het grote vertraagboek met veel tips om langzamer te leven.

Tekst/bronnen Maaike Helmer, Caroline Buijs, Ellen de Lange-Rost Fotografie Fredrik Ohlander/Unsplash.com