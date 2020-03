Zo ga je om met angst volgens Elizabeth Gilbert

In een periode vol onwetendheid en met weinig structuur is het helemaal niet gek als je af en toe angst voelt. Hoe ga je hiermee om? Schrijver Elizabeth Gilbert helpt je verder.

‘Angst en ik zijn oude vrienden,’ begint ze haar boodschap. ‘Daarom ben ik gevraagd door Insight Timer [een app voor onder ander meditatie] om er iets over te vertellen.’ Gedurende een geluidsfragment van in totaal 22 minuten vertelt Gilbert je meer over gevoelens als angst, welke lessen zij eruit heeft gehaald en hoe je er zelf mee om kunt gaan, met compassie. Ze herinnert ons er ook aan dat juist in een tijd als deze, de mens creatiever, veerkrachtiger en vindingrijker is dan we in eerste instantie denken.

Haar talk is hier te beluisteren.

Ook Flow’s Irene vertelt hoe ze omgaat met haar angsten.

Fotografie v2osk/Unsplash.com