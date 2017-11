Zo houd je een digitale detox

Écht aanwezig zijn en je concentreren vergroot je geluksgevoel, zo blijkt uit talloze onderzoeken. Maar hoe doe je dat, vaker offline zijn? We delen wat tips.

Grenzen bepalen

Af en toe offline gaan maakt je hoofd weer fris. Dat betekent niet dat je nooit meer je smartphone moet gebruiken – gelukkig niet. Waar het om gaat, is dat je je bewust wordt van hoe vaak je eigenlijk online bent en dat je daar zelf voor kiest. De Australische filosoof Damon Young zegt daarover in zijn boek Afgeleid: ‘Ook al kunnen we ons niet bevrijden van technologie, we zijn wel in staat de grenzen ervan te bepalen, evenals die van onszelf. We kunnen ons overgeven aan YouTube en andere social media, of we kunnen op zoek gaan naar momenten van kalmte, aandacht en bespiegeling. We kunnen ons neerleggen bij de stress die het oplevert als we altijd beschikbaar zijn, of we kunnen onze eigen ritmes weer opeisen.’

Goede ingevingen, creatieve oplossingen: ze komen vaak pas opborrelen als je wegloopt van je scherm. Dat komt omdat ons brein twee aandachtssystemen heeft, zegt psycholoog Carien Karsten in Flow. ‘Het ene deel is actief op momenten dat je je bezighoudt met informatie verzamelen – ook mailtjes beantwoorden, dingen organiseren en je social media checken vallen daaronder. En het andere deel van je brein wordt actief wanneer je in de ‘off-stand’ staat en dus offline bent. Die laatste is de toestand waarin je de meeste kans hebt op die goede ingevingen of creatieve oplossingen.’

Vakantie van je scherm

Hoelang het verstandig is om offline te gaan, is voor iedereen anders. De een switcht heel makkelijk tussen de bovengenoemde aandachtssystemen, de ander is gevoeliger en doet daar langer over. Carien Karsten: “Als je tot het laatste type behoort, is het verstandiger om wat langere tijd in de off-stand te blijven. Ga je bijvoorbeeld ’s avonds of op vakantie je werkmail checken, en er blijkt dat iets niet helemaal lekker loopt, dan gaat je brein weer keihard aan het werk. Hierna kom je waarschijnlijk niet snel weer in de off-stand.”

Volgens de wetenschappelijke website Plosone.org zijn er steeds meer mensen die tijdelijk hun Facebook-account deactiveren: soms alleen, soms met een groep vrienden (dan hoef je ook niet de angst te hebben iets te missen). De positieve gevolgen hiervan worden bevestigd door onderzoek: mensen die minder op Facebook zitten, zijn meer tevreden over hun leven.

