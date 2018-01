Zo houd je herinneringen vast

Soms vervliegen herinneringen alweer zonder dat je er erg in hebt. Drie tips om ze wat langer bij je te houden.

Focus op het positieve

Probeer vooral naar de positieve kanten van je herinneringen te kijken. In plaats van je slecht te voelen omdat het al zo lang geleden is, of door te denken dat je je nooit meer zo gelukkig zult voelen, kun je het ook zien als een gebeurtenis die je heeft verrijkt. Je hebt iets geleerd over wat je belangrijk vindt, en over wat jou gelukkig maakt. Informatie die je goed kunt gebruiken om in het heden en de toekomst kansen op geluk te herkennen.

Vervang virtueel voor echt

Heb je veel dierbare herinneringen overgehouden aan al die uren dat je op internet zat? Waarschijnlijk niet. Voeding voor mooie herinneringen haal je namelijk uit het echte leven. Het probleem met internet is dat je niet lijfelijk aanwezig bent. Er worden vluchtige indrukken op je afgevuurd, die al snel weer vervliegen. Filosoof Ad Verbrugge ziet een sterke overeenkomst met online activiteiten en dromen. Of zoals hij in een interview met Filosofie Magazine zegt: ‘Kenmerkend voor dromen is dat je er altijd in terechtkomt, dat dingen gebeuren zonder jouw lijflijke inspanning. Ook de computer heeft iets van die droomwerkelijkheid, van die aaneenschakeling van indrukken waar je maar moeilijk grip op kunt krijgen.’ Aan het eind van een dag surfen en scrollen denk je: wat heb ik vandaag nou eigenlijk gedaan? Al deze korte impressies laten geen diepe indruk achter en leiden dus niet tot herinneringen voor later.

Leg het vast

Schrijf over je belevenissen, bewaar concertkaartjes en maak foto’s – ook van klein geluk. Door fotoboeken door te bladeren herbeleef je bijzondere momenten en ontdek je hoe rijk je leven eigenlijk is. Ook als je opschrijft wat je meemaakt, worden gebeurtenissen uit het verleden levendiger. Door er woorden aan te geven maak je de herinneringen expliciet, minder vaag en dringen ze beter tot je door. Al gauw heb je een verzameling van mooie momenten – een prima stemmingsbooster voor als je in een dip zit.

Deze tips komen uit Flow Weekly.

Tekst Otje van der Lelij Fotografie ©Lina Trochez/Unsplash