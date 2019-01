Zo kom je weer tot rust

Het klinkt zo makkelijk, ontspannen. Maar met alle prikkels die we dagelijks ontvangen is het nog best lastig om echt tot rust te komen. Maaike Helmer van Stressedout.nl schrijft er veel over en noemt 3 tips.

Kun je kort vertellen waarom dit thema zo’n grote rol is gaan spelen in je leven?

“Net zoals zoveel anderen, was ik eigenlijk altijd op zoek naar meer innerlijke rust. Allemaal doen we in onze jeugd bepaalde overtuigingen op. Bij mij was dat, vanwege een pestverleden, ‘ik ben niet goed genoeg’. Daardoor zocht ik mijn ‘rust’ eerst vooral in laten zien dat ik wél goed genoeg was: ik had een succesvolle internationale modellencarrière, een goede loopbaan als journalist. Maar mijn drijfveer maakte me kapot; ik kwam er, onder andere door een burn-out, achter dat ik vooral wilde voldoen aan ‘het perfecte plaatje’. Pas toen ik me dat realiseerde, durfde ik dat los te laten. En te voelen wat mij écht tot rust bracht.”

Wat maakt het volgens jou tegenwoordig zo moeilijk om nog echt te ontspannen?

“Dat we continu worden uitgedaagd door onze omgeving maakt het zo lastig. Elk moment is er wel iets waarmee we vermaakt kunnen worden. En vermaakt worden is verslavend; we vinden het namelijk heel moeilijk om alleen te zijn met onze gedachten. Word je alleen gelaten met je gedachten, dan ga je als vanzelf malen en piekeren.”

Lees ook: Het geheim van Shinrin-Yoku

Welke bijzondere dingen ben je tegengekomen in je zoektocht naar rust?

“Dat rust juist in de kleine dingen van het leven zit. Met een boek op de bank, een grappig gesprekje met je kind, rustig kijken naar de maan die aan de hemel staat, even in je eentje in het bos lopen. Daar gaat het ook over in mijn boek NIETS: de tussenmomenten. Die zien we vaak over het hoofd, maar kunnen een bron van rust zijn. We zijn het verleerd om stil te staan en ons te verwonderen. Het overlijden van een vriend was ervoor nodig tot dat inzicht te komen; toen hij ziek was, focuste hij vooral juist op die kleine momenten samen, iets waar we normaal te vaak overheen kijken.”

De 3 tips van Maaike om tot rust te komen:

Zoek het niet alleen groot.

Realiseer je dat rust vaak in kleine dingen zit. Niet alleen in die vakantie, maar júist ook in de kleine momenten dat je bijvoorbeeld thee inschenkt, een fijn parfum ruikt, buiten lammetjes ziet rondrennen.

Maak tijd voor rust.

Het voelt heel tegenintuïtief om tijd voor rust in te ruimen. En toch is het belangrijk.

Bedenk dat uit rust júist dingen kunnen ontstaan.

Rust wordt schromelijk onderschat. Wist je dat bepaalde hersenonderdelen pas gaan samenwerken als je níet nadenkt (de default modus, heet dat). Op rustmomenten ontstaan vaak júist de beste ideeën.

*Maaike Helmer is auteur van het boek NIETS, over meer innerlijke rust. Het boek is verkrijgbaar via Stressedout.nl en de gerenommeerde (online) boekhandel.

Fotografie Unsplash.com/Matthias Oberholzer