Zo stop je dat getob

We piekeren heel wat af, zonder dat we dat eigenlijk willen. Hoe kun je minder tobben? We delen vier tips.

Stel het piekerkwartier in

Bouw elke dag twee piekerkwartiertjes in. De overige tijd probeer je het negatief denken te stoppen. Zoek je piekergedachten bewust op en houd de tijd in de gaten. Zo structureer je je zorgen en word je niet de hele dag achtervolgd door negatieve gedachten. Plus: 15 vrolijke minuten

Je kunt ook elke dag een positief kwartier inbouwen. Ga in gedachten terug naar een gebeurtenis die je eerder gelukkig maakte: een avond op het strand, je verjaardagsfeest met vrienden, een picknick in het bos met je gezin. Kijk in gedachten om je heen. Welke geuren rook je? Welke kleuren zag je? Wat voor geluiden waren er ? Deze momenten zijn vakanties voor je piekerende geest.

Kom in beweging

Blijven je gedachten negatief, ga dan sporten, schoonmaken of loop een blokje om. Bewegen leidt tot andere perspectieven, is gebleken uit onderzoek van de universiteit van Illinois. Mogelijk kom je door te bewegen tot een oplossing voor je problemen, zie je het opeens in een ander licht of kun je het getob juist eventjes van je afzetten. Laat los door reflectie

Weet je nog hoe je je eerder in je leven over van alles en nog wat druk kon maken? Waar je vreselijk tegenop zag of waar je teleurgesteld over was? Toch is het je waarschijnlijk gelukt om veel van die zorgen met succes weer los te laten. Realiseer je welke piekeronderwerpen je in het (verre) verleden wél met succes hebt kunnen loslaten.

*Deze tips komen uit Flow Weekly.

Tekst Irene Ras Illustratie Carolyn Gavin