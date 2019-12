In een wereld waarin alles snel lijkt te gaan, is het soms lastig om op de rem te trappen. Journalist Carl Honoré pleit voor leven in een lagere versnelling.

“Tegenwoordig wil iedereen weten hoe je vertraagt, op de snelste manier mogelijk,” zegt Honoré. Dat is precies waar we mee worstelen. We willen alles versnellen, zo veel mogelijk in zo weinig mogelijk tijd stoppen. Honoré: “Vroeger toetsten we; nu sneltoetsen we. Vroeger lazen we; nu doen we aan snellezen. Vroeger wandelden we; nu doen we aan snelwandelen. En natuurlijk, vroeger deden we aan daten en nu doen we aan speeddating.”

Maar al die snelheid heeft ook een keerzijde. Het heeft effect op onze mentale gezondheid, op ons werk en onze relaties. Volgens Honoré kunnen we nog steeds wat meer vertragen, we hoeven alleen de rem wat vaker te vinden. Waarom is dat dan zo moeilijk? “Ten eerste omdat snelheid leuk is. Het gaat allemaal om de adrenalinestoot en het is moeilijk om die op te geven. Ten tweede is ‘traag’ al snel een vuil woord in onze maatschappij. Het is een synoniem voor lui, nietsnut, voor iemand die opgeeft.”

Verre van waar, het blijkt juist dat mensen beter presteren als ze het op een aantal vlakken, of op bepaalde momenten in een dag, wat rustiger aan doen. Maar hoe vertraag je dan volgens Honoré?

Zo vertraag je

Probeer jezelf niet te overladen. Je hoeft niet constant in de snelste modus te staan en overal ja op te zeggen. Neem de tijd voor dingen. Probeer ze niet te overhaasten en geef jezelf geen strakke tijdsplanning. Race niet meer door je eigen leven. Doe wat vaker niets en sta wat vaker stil. Het leven is geen gevecht tegen de klok.

