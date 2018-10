Zomaar even gelukkig

Thee uit een kopje van je oma, bloemen uit de tuin plukken, een grappig detail ontdekken op straat. Als er iets is wat we de afgelopen tien jaar hebben geleerd van de verhalen in Flow, is het dat juist de alledaagse kleine dingen blijmakers kunnen zijn op een heel gewone dag. Je moet er alleen oog voor hebben. En daar zijn illustratoren zo goed in.

Ze tekenden heel wat kleine gelukjes voor ons, die op een zozo-dag nog steeds weleens oppoppen in ons hoofd. Je kunt ze allemaal vinden in ons extra dikke jubileumnummer, maar we delen er hier alvast eentje. Gewoon, om je er aan te helpen herinneren ook af en toe van de kleine dingen te genieten.

In Flow 7 vind je meer klein geluk-afvinklijstjes.

Illustraties Flora Waycott, Sanny van Loon, Anisa Makhoul, Katrin Coetzer, Jennifer Orkin Lewis, Ruby Taylor