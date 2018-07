Nieuw op Pinterest

Kunst, interieurs, botanische prenten en eigen werk. Illustrator Yelena Bryksenkova zette deze maand als gastpinner voor Flow een heel eigen sfeer neer. Bedankt Yelena! De komende maand neemt wever Maryanne Moodie het van haar over.

Maryanne noemt zichzelf een ‘fiber obsessed maker’ en weeft prachtige kleden. Ze woont in Melbourne en heeft een studio in Brooklyn. Een paar keer per jaar reist ze naar haar studio in de Verenigde Staten en in het dagelijks leven geniet ze van de ontspannen sfeer in Australië.

Maryanne: “Weven is voor mij echt een passie. Ik vind rust in de herhalende bewegingen. Op Pinterest doe ik vaak inspiratie op. Ik bekijk er veel plaatjes met mode, interieurs, planten, bloemen en natuurlijk werk van andere wevers. En het is een plek om weg te kunnen dromen. Ik plaats er ook foto’s van wat ik zelf heb gemaakt en vind het fijn om er al mijn ideeën en wensen bij elkaar te bewaren.”

Wat kunnen we deze maand van jou verwachten op Pinterest?

“Mooie weelderige planten, minimalistische interieurs, droomhuizen, prachtig keramiek, fotokunst en weefinspiratie.”