Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken in december 2020 waar we naar uit kijken.

Queenie – Candice Carty-Williams

Queenie Jenkins, een 25-jarige Jamaicaans-Britse vrouw uit Londen, verliest de grip op haar leven. Ze krijgt een miskraam, haar vriend maakt het uit, ze verlaat hun gedeelde flat en als klap op de vuurpijl verliest ze haar baan bij de krant. Ze zoekt afleiding in datingapps en kortstondige affaires, maar het wil niet baten. En als ze in therapie wil gaan, krijgt ze te maken met vooroordelen van haar Jamaicaanse familie.

De positie die Queenie inneemt in de maatschappij, haar onzekerheden en haar vrienden worden voor een belangrijk deel gevormd doordat ze zwart is; niettemin beschrijft ze haar verhaal met een luchtige pen en valt er heel veel te lachen. Queenie maakt je deelgenoot van de turbulenties en escapades die haar leven beheersen en overhoop gooien. Candice Carty-Williams (1989) is journalist en scenarioschrijver en schrijft onder meer voor The Guardian, The Sunday Times en Vogue International. Queenie is haar debuutroman. (Prometheus)

Genre: roman

Over de grens – Matteo Righetto

Jole, de vijftienjarige dochter van een tabaksboer, gaat voor het eerst mee met haar vader om tabak de grens naar Oostenrijk over te smokkelen. Ze beseft hoe gevaarlijk de tocht zal zijn. Smokkelaars, grenswachters, wilde dieren, hoge bergpassen, woeste weersomstandigheden – maar ze is ook razend trots dat haar vader haar meevraagt.

Tijdens de tocht krijgt hij een ernstig ongeluk en dat dwingt Jole in één klap haar toekomstdromen op te geven en de kostwinnaar voor haar familie te worden. Zonder de extra inkomsten door smokkel, overleven de tabaksboeren niet. Een hooggelegen, bergachtige grensstreek tussen Italië en Oostenrijk vormt het decor voor deze korte, intense roman, en de eerste van drie. (Atlas Contact)

Genre: literaire roman

Schuldig. Een verkenning van mijn geweten – Jannah Loontjens

Als Jannah Loontjens besluit om kerst niet met haar moeder te vieren, voelt ze zich bezwaard. Hoe moet ze dit tegen haar moeder zeggen? Waar komt dit schuldgevoel vandaan? In Schuldig. Een verkenning van mijn geweten onderzoekt Loontjens aan de hand van filosofen en schrijvers de verschillende soorten schuldgevoel die haar leven lijken te beheersen.

Deze gevoelens hebben niet alleen betrekking op haar moeder, maar ook op haar geliefden, kinderen, de toestand van de wereld of, na dat ene glas wijn te veel, op haar eigen lijf. Ondertussen escaleert de situatie met haar moeder. Is verzoening mogelijk? (Podium Uitgeverij)

Genre: filosofie

Samengesteld door Sara Assarrar