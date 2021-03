Nieuwe boeken in maart

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken van maart 2021 waar we naar uitkijken.

De hemel is altijd paars – Sholeh Rezazadeh

Arghavan is een jonge Iraanse vrouw die nog maar kort in Nederland woont. Terwijl ze worstelt om een nieuw leven op te bouwen, wordt ze geplaagd door herinneringen aan haar jeugd in Iran. Een jeugd die paradijselijk begon maar een negatieve wending nam toen haar moeder van de ene op de andere dag vertrok, en haar vader – haar steun en toeverlaat – verslaafd raakte aan opium. Ze nam daarop een radicaal besluit: ze liet het rauwe, bergachtige landschap van Iran definitief achter zich en vertrok naar het platste land ter wereld: Nederland.

Arghavan werkt in een tweedehandswinkel in Amsterdam waar ze bevriend raakt met sommige klanten, zoals met Anna, een dove danseres, en de oude Johan, die het geluid van bomen opneemt. Ze verwondert zich over dit land waar iedereen haast heeft en waar het onmogelijk lijkt om met de ander verbonden te zijn. Dan wordt ze verliefd op Mees, een jonge muzikant, die haar wereld volkomen op z’n kop zet. (Ambo|Anthos)

Genre: poëtische roman

Je kunt het boek bij jouw lokale boekhandel of hier bestellen.

De anatomie van dromen – Chloe Benjamin

Wanneer Sylvie Patterson, een leerling van een kostschool in Californië, verliefd wordt op Gabe, een levendige maar ongrijpbare klasgenoot, wordt ze meegezogen in een experiment dat haar leven voorgoed verandert. Het schoolhoofd, Dr. Adrian Keller, is een charismatische wetenschapper die alles in de waagschaal legt voor het onderzoek naar lucide dromen, en de mogelijke therapeutische werking ervan. In de zes jaar die volgen worden Sylvie en Gabe opgeslokt door het werk van deze Keller, en zij volgen hem door het hele land.

Als het onderzoek hen naar het Midden-Westen voert, raken ze verwikkeld in een complexe verhouding met hun mysterieuze buren, en Sylvie begint te twijfelen aan de ethische bedoelingen van Keller. Als ze de grens onderzoekt tussen wat echt is en wat niet, ontdekt ze dat ze niemand kan vertrouwen – ook zichzelf niet. (J.M. Meulenhoff)

Genre: roman

Je kunt het boek bij jouw lokale boekhandel of hier bestellen.

De gevangenisjaren – Erdal Balci

Erdal Balci: ‘Dat mensen een vrije wil zouden hebben was een grote leugen. Dat begreep ik op mijn vijftiende. En ik had nog geen woord gelezen van grootmeester Spinoza.’

Begin jaren tachtig haalt de vader van Erdal Balci zijn gezin van Oost-Turkije naar de Utrechtse wijk Lombok. ‘Als ik terugdenk aan die periode kan ik mij niet anders herinneren dan dat we dartele kinderen waren tussen de bergen van de Kaukasus, dat het hard woei over het grote plateau en dat we er met z’n allen naar uitzagen om te migreren.’

Erdal groeit op in Nederland, om langzaam te ontdekken dat zijn nieuwe land gevangenismuren om hem, zijn dierbaren en zijn vrienden trekt. Hij beraamt vluchtplannen, maar ontsnappen uit de bajes van de politiek correcte cipiers is moeilijk. (De Geus)

Genre: biografie

Je kunt het boek bij jouw lokale boekhandel of hier bestellen.

Even krabben – Rebecca Watson

Even krabben vertelt het verhaal van een naamloze vrouw die leeft in een wereld van kantoorpolitiek, klokkijken en emoji-appen. Ze wordt wakker, gaat naar kantoor, kijkt naar haar telefoon. Maar achter dit monotone proces schuilt iets, knaagt iets. Ze zoekt naarstig naar afleiding in de nasleep van een aanranding.

Gedachten herhalen zich voortdurend, verweven zich met zintuigen en alle hedendaagse afleidingen, die Watson met geestige precisie in kaart weet te brengen. Onze verteller wordt steeds nerveuzer naarmate de dag vordert. Moet ze echt acht glazen water per dag drinken om gehydrateerd te blijven? Geldt het woord ‘verkrachting’ voor wat er met haar gebeurd is? Waarom is de etiquette van het vrouwentoilet zo beladen? Die collega die blijft aanbieden om thee voor haar te zetten, weet zij iets? En waarom kan ze niet stoppen met krabben? (Nijgh & van Ditmar)

Genre: literaire roman

Je kunt het boek bij jouw lokale boekhandel of hier bestellen.

Papyrus – Irene Vallejo

Irene Vallejo neemt de lezer in Papyrus mee op reis door het leven van het geschreven woord. Met een boek kunnen woorden door tijd en ruimte reizen, en er zo voor zorgen dat we kennis krijgen van wat zich bijvoorbeeld wel dertig eeuwen geleden heeft afgespeeld. Het is een ode aan het geschreven woord die laat zien hoe individuele levens en maatschappijen worden beïnvloed en gevormd door boeken.

Er zijn haltes op de route bij de slagvelden van Alexander de Grote en bij de villa van Papyri ten tijde van de uitbarsting van de Vesuvius, bij de eerste bekende bibliotheken en werkplaatsen waar manuscripten werden gekopieerd en bij de kampvuren waar verboden boeken brandden. Onderweg verbindt Vallejo klassieke werken met de duizelingwekkende moderne wereld en hedendaagse debatten: Aristophanes en de rechtszaken tegen cartoonisten, Sappho en de literaire stem van vrouwen, Seneca en politiek. (J.M. Meulenhoff)

Genre: wereldgeschiedenis

Je kunt het boek bij jouw lokale boekhandel of hier bestellen.

Meer tips

Meer boekentips van Flow vind je hier.

Steun je lokale boekhandel, bijvoorbeeld door het boek direct bij ze online te bestellen. In dit blogje lees je er meer over.

Samenstelling door Sara Assarrar