Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken in november 2020 waar we naar uit kijken.

Tiny houses: living – Monique van Orden

Een paar jaar geleden waren er nog maar een paar tiny houses in Nederland en België. Tegenwoordig is deze woonvorm helemaal gearriveerd. In Tiny houses: living, geschreven door Monique van Orden, vertellen veel bewoners van deze kleine duurzame huizen over hun ervaringen met de bouw en hun nieuwe leven in en rond hun tiny house. Dit is een inspiratieboek voor iedereen die alles wil weten over het leven in een klein huisje. (Kosmos Uitgevers)

Genre: lifestyle

Dingen die we toevertrouwen aan de wind – Laura Imai Messina

Yui is een jonge vrouw die bij de tsunami van 2011 haar moeder en haar dochtertje is verloren, en sindsdien niet goed weet hoe ze verder moet met haar leven.

Terwijl ze worstelt met haar verdriet, hoort ze het verhaal van een oude man die een kapotte telefooncel in zijn tuin heeft gezet. Op die plek communiceren mensen via de wind met geliefden die ze zijn verloren, waardoor ze beter kunnen omgaan met hun verlies. Terwijl het nieuws van de telefooncel zich verspreidt, komen mensen van steeds verder hierheen om met hun geliefden te kunnen ‘spreken’.

Ook Yui besluit de reis te maken. Eenmaal daar heeft ze niet de moed om de telefoon op te pakken. Maar ze blijft terugkomen, om de mensen te observeren die dat wel kunnen. Dan ontmoet ze Takeshi, een weduwnaar wiens dochtertje niet meer heeft gepraat sinds het overlijden van haar moeder. (A.W. Bruna Uitgevers)

Genre: roman

Rosa’s oorlog – Tanya Commandeur

Augustus 1942: een jongeman spoelt aan op het Rotterdamse Katendrecht, waar de Duitse soldaten wegens een verbod op prostitueebezoek niet mogen komen. Hij wordt opgevangen in Belvédère, het roemruchte café waar beneden verboden jazz gespeeld wordt en boven onderduikers en verzetsmensen huizen.

De man is zijn geheugen kwijt: hij heeft naam noch verleden. Rosa, een Surinaamse bediende, ontfermt zich – samen met haar broertje Lucky – over de vreemdeling. Wie is hij? Wat zijn zijn afkomst en achtergrond? Een bont gezelschap zoekt en speculeert, tot de verontrustende waarheid komt bovendrijven. (ambo|anthos)

Genre: historische roman

Mijn lieve gunsteling – Marieke Lucas Rijneveld

Mijn lieve gunsteling is de nieuwe roman van Marieke Lucas Rijneveld. Het verhaal van de veearts en zijn ‘uitverkorene’, de dochter van een boer.

Tijdens een hete zomer zoeken ze toenadering tot elkaar omdat ze willen ontsnappen aan de grilligheid en de leemten van het plattelandsleven en omdat ze willen ontkomen aan wat er in hen gezaaid is. Gedurende die zomer ontwikkelen ze een obsessieve fascinatie voor elkaar. (Atlas Contact)

Genre: literaire roman

Langs de rivier – Esther Kinsky

Een vrouw verhuist naar een buitenwijk van Londen, een buurt met veel immigranten. Allemaal spreken ze een andere taal en verhouden ze zich op hun eigen manier tot de stad. Ook zij is een vreemde. Als buitenstaander observeert ze het leven en de omgeving.

Ze maakt lange wandelingen langs de rivier de Lea en ziet hoe stad en land in elkaar overgaan, elkaar vormen, hoe mensen uit de hele wereld er als een stroom doorheen trekken en om elkaar heen cirkelen. Dat alles tegen de achtergrond van de Europese geschiedenis, van de kleine en grote verhalen die mensen elkaar vertellen, en van de essentiële vraag hoe je als mens in dat geheel je plaats kunt vinden. (Uitgeverij Pluim)

Genre: terreinroman

Samenstelling door Sara Assarrar