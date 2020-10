Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken in oktober 2020 waar we naar uit kijken.

De onsterfelijken van Teheran – Ali Araghi

Het verhaal van één familie die zich staande probeert te houden in een verdeeld land.

Als Ahmad tien jaar is, verliest hij zijn vader en zijn stem. Volgens zijn betovergrootvader, die in een holle boom op het erf woont, rust er een vloek op de familie: in elke tweede generatie zal de eerste zoon onsterfelijk zijn. ‘De katten hebben er iets mee te maken,’ vertelt hij, de katten die de politieke onrust gadeslaan in de straten van Teheran waar Ahmad jaren later rondzwerft.

Hij ontpopt zich van radicaal dichter tot politicus met een prijs op zijn hoofd; van straatschoffie tot vader van twee bijzonder getalenteerde dochters. Wanneer zijn vrouw hem verlaat, schrijft Ahmad een liefdesgedicht dat zo krachtig is dat het verbrandt zodra het wordt opgeschreven. Dit gedicht zal het belangrijkste wapen worden in de revolutie tegen de Sjah. (Nieuw Amsterdam)

Genre: literaire roman

Vraag naar het boek in jouw lokale boekhandel, of bestel het hier.

Miss Austen – Gill Hornby

Geïnspireerd door de vraag waarom er in de nalatenschap van Jane Austen zo weinig van haar correspondentie is teruggevonden, schreef Gill Hornby een boek over de vriendschap tussen twee zussen.

Drieëntwintig jaar na de dood van haar beroemde zus keert Cassandra Austen terug naar het dorp Kintbury, waar de familie Fowles woont, al generaties lang vrienden van de familie Austen. Cassandra weet dat ergens in de oude pastorie een verzameling brieven moet liggen. Die brieven bevatten een geheim dat nooit aan het licht mag komen. Terwijl ze herinneringen ophaalt aan haar leven met Jane, haar briljante maar ook ingewikkelde zus, moet ze een moeilijke beslissing nemen: Janes reputatie beschermen en de brieven verbranden of de geschiedenis op haar beloop laten. (Cargo)

Genre: historische roman

Vraag naar het boek in jouw lokale boekhandel, of bestel het hier.

Greenwood – Michael Christie

Een familiegeschiedenis over houthakkers en natuurbeschermers in een stervend bos.

Ze komen voor de bomen. Het is 2038. Jacinda (Jake) Greenwood werkt als een overgekwalificeerde tourgids op Greenwood Island in een van de laatst overgebleven bossen ter wereld na de Grote Droogte. De link tussen het eiland en haar familienaam leek altijd toeval, totdat er iemand met een boek over haar familiegeschiedenis verschijnt. We worden terug de tijd in genomen en ontmoeten de rest van de familie Greenwood: Liam, een gewonde timmerman die zijn dood in de ogen kijkt. Willow, een milieuactiviste die vastbesloten is de zonden van haar vader Harris, ooit een groot houtmagnaat, goed te maken. En Everett, een landloper die een vondeling redt en daarmee het lot van de komende generaties bezegelt. (Signatuur)

Genre: familieroman

Vraag naar het boek in jouw lokale boekhandel, of bestel het hier.

Het einde van de oceaan – Maja Lunde

Een roman over een vader en zijn dochter op de vlucht in een wereld zonder water.

Noorwegen, 2017. De zeventigjarige milieuactiviste Signe vertrekt met haar zeilboot. Haar doel: de oceaan oversteken om de Franse kust te bereiken. Een gevaarlijke reis, met aan boord een voorwerp dat levens kan veranderen.

Frankrijk, 2041. David moet met zijn jonge dochter Lou uit het door droogte en branden geteisterde Zuid-Europa vluchten. Ze zijn gescheiden geraakt van Davids vrouw en zoontje en wanhopig naar hen op zoek. Als ze tijdens deze zoektocht Signes verlaten zeilboot vinden, kilometers uit de dichtstbijzijnde kust, wordt hun eigen reis onlosmakelijk verbonden met die van Signe. (Signatuur)

Genre: speculatieve roman

Vraag naar het boek in jouw lokale boekhandel, of bestel het hier.

Meer boekentips vind je hier.

Samenstelling door Sara Assarrar