Nieuwe gastpinner: Corrie Beth Hogg

Ontwerper Elizabeth Olwen deelde op ons Pinterest-bord een bonte verzameling van afbeeldingen. Dessins, typografie, illustraties en kunst in alle kleuren van de regenboog. Veel dank, Elizabeth! Deze maand neemt papierkunstenaar Corrie Beth Hogg het van haar over.

Corrie Beth gebruikt Pinterest elke dag. “Ik vind het een fijne manier om beelden te verzamelen en te bekijken of dingen bij elkaar passen. Voordat Pinterest er was, bewaarde ik mijn foto’s in een document met de links eronder. Dat was zo veel werk.”

Voor de planten van papier die ze maakt, bewaart Corrie op Pinterest veel inspiratiebeelden van echte planten. “Op websites van tuincentra, zaadleveranciers en botanische tuinen vind ik veel beelden. Ik selecteer de planten die ik mooi vind en wil namaken van papier. En tijdens het maken bekijk ik ze regelmatig.”

Deze maand deelt Corrie als gastpinner een mix van beelden die ze mooi vindt. Veel paper crafts, maar ook interieurs, planten, illustraties en patronen zullen voorbijkomen.

Wil je meer zien van Corrie Beth Hogg? Ze maakte het boek Handmade houseplants, met foto’s van Christine Han (Timber Press). Bekijk haar website of lees meer in dit blog.

Foto Corrie: Christine Han