Nieuwe gastpinner: Elizabeth Olwen

Een kijkje in haar schetsboek, plaatjes van interieurs, vrolijke illustraties en nog veel meer. Illustrator Nina Cosford deelde als gastpinner in augustus mooie beelden op onze Pinterest-pagina. Dank je wel! Deze maand is het de beurt aan ontwerper Elizabeth Olwen.

Elizabeth komt uit Canada, maar woont momenteel in Lissabon. Als het even kan, gaat ze naar de zee. “Elk strand is hier weer anders, er is zo veel te ontdekken.” Komende maand gaat ze – naast het gastpinnen – met vrienden uit Toronto rondtrekken door Portugal. Ze kijkt erg uit naar haar bezoek aan de Azoren. “Ik denk dat het een heel inspirerende reis wordt die me veel nieuwe ideeën voor mijn werk zal opleveren.”

Momenteel is ze ook bezig met het afronden van mijn nieuwe stoffencollectie, het ontwikkelen van een stationerylijn en het opzetten van een nieuwe collectie. “Onlangs heb ik besloten om op een andere manier te gaan werken. In plaats van kleine, lieve ontwerpen te maken, wil ik langere tijd werken aan grotere collecties. Dat geeft me de kans om een aantal richtingen grondig te onderzoeken.”

Inspiratie bewaren

Wat Elizabeth leuk vindt aan Pinterest, is dat ze zo makkelijk moodboards kan maken met plaatjes die haar inspireren. “Het is voor mij echt een fantastische uitvinding. Ik blijf ook op de hoogte van wat andere illustratoren doen en ontdek er nieuwe artiesten die ik bewonder. Ik gebruik het vooral op gevoel. Ik vind er de juiste kleuren en stijlen, en het schudt me soms wakker en levert me nieuwe ideeën op. Mijn nieuwe collectie heeft een knipoog naar het verleden en straalt geluk uit. Dus ik heb op Pinterest ook veel gekeken naar vintage patronen, prachtige kleurenpaletten en vrolijke afbeeldingen.”